El deporte no solamente es diversión, también significa oportunidades. Muchas veces, los practicantes de alguna disciplina salen adelante en la vida, gracias a su desarrollo en el ambiente deportivo. Es el caso de la boxeadora Elle Brooke.

Su vida no fue fácil. En su juventud, la fiesta, el alcohol y las drogas la tuvieron en situaciones complejas. “Era una chica que inhalaba cocaína y ketamina, pero ahora estoy sobria gracias al boxeo. Era una fiestera realmente mala”, confesó hace un tiempo a The Sun.

Sin embargo, el boxeo la sacó adelante y, en la actualidad, mantiene un récord de cinco victorias, una derrota y una igualdad, en su palmarés. De hecho, fue campeona de los pesos medianos en Misfits Boxing, tras derrotar a AJ Bunker.

ver también Con 2,7 millones de seguidores en TikTok: ¿Quién es Milica, la nueva campeona de Supernova Strikers?

Modelo de contenido para adultos

Si bien su carrera de boxeadora sigue activa, Elle Brooke peleó por última vez en septiembre del 2024. Casi un año ha pasado desde entonces y ha decidido hacer dinero de otra manera.

Actualmente, la boxeadora es modelo de OnlyFans. Allí, sube contenido para adultos y hace una millonada mensual. Al respecto, bromeó en TalkTV: “Mis hijos podrán llorar en un Ferrari cuando sepan a qué se dedicaba su madre, qué hacía su mamá para mantenerlos”.

Elle Brooke pudo salir de las drogas. “Ahora llevo una vida aburrida”, dice al recordarlo. Sin embargo, otros no han podido. Un ejemplo de ello es Matthew Perry, reconocido por su papel de Chandler en Friends, y que este 19 de agosto de 2025 cumpliría 56 años. Su muerte estuvo estrechamente relacionada con la ketamina.

Publicidad

Publicidad

La triste asociación de Matthew Perry con el deporte

Poco antes de su muerte, el actor de Friends jugó durante dos horas a su deporte favorito, el Pickleball, una especie de tenis con paletas y con una cancha más reducida. Horas después de su actividad física, falleció por sobredosis de ketamina, en su casa de Los Ángeles, California.