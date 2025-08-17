Un 16 de agosto de 2009, se creaba una de las marcas más increíbles de la historia del atletismo. Se trata del triunfo de Usain Bolt en los cien metros planos, durante el Mundial de Atletismo de Berlín.

El jamaiquino consiguió bajar su propia marca, conseguida exactamente un año antes en los Juegos Olímpicos. En Alemania, Bolt consiguió bajar el cronómetro a los 9, 58 segundos.

Fue una carrera explosiva, en la que el favorito le sacó una seria ventaja a sus más serios competidores, el estadounidense Tyson Gay (9,71) y su compatriota, Asafa Powell (9,84).

¿A cuánto está Chile de la marca de Usain Bolt?

A fines de los 90, hubo un chileno que competía de igual a igual en los cien metros planos. Se trata de Sebastián Keitel, actual senador por la circunscripción 10, correspondiente a la Región del Biobío.

Por ese entonces, no vestía corbata, ni terno, sino una malla con la que corría velozmente. Tanto, que fue apodado como el “hombre blanco más rápido del mundo”, en una clara muestra de las cosas que se hablaban en otros tiempos.

Su marca es la de todo un país. Primero, el 26 de abril de 1998 y, luego, el 17 de julio del mismo año, Keitel rompió récords. Bajó el cronómetro de los cien metros planos masculinos a 10,10 segundos, lo que no ha podido ser batido hasta la actualidad.

¿Cuál es el récord de los cien metros planos femeninos en Chile?

Es Isidora Jiménez la que tiene la marca récord histórica de los cien metros planos femeninos. La atleta lo logró en Cochabamba, en 2018, bajando el cronómetro a los 11,19 segundos.