Llegó el día. Por fin, Cristopher Tanke Ewert tendrá la gran posibilidad de demostrarle al mundo de lo que está hecho y entrar al UFC. El peleador chileno tendrá una dura batalla, ante el ruso Yuri Panferov, en el Dana White’s Contender Series (DWCS).

Se trata de una oportunidad única, considerando que, generalmente, los ganadores de las peleas del DWCS, consiguen el pulgar para arriba del calvo SEO de la mayor empresa de MMA en el mundo.

Sin embargo, no hay que engañarse. No es que Cristopher Ewert haya llegado hasta este sitio por arte de magia. Antes, el oriundo de Maipú tuvo que pasar un largo proceso, marcado por la disciplina, la constancia y el aguante.

Desde la construcción al octágono

Si el octágono se contempla como el futuro próximo del Tanke, lo cierto es que hasta hace poco era una quimera. Cristopher Ewert trabajaba de albañil en la construcción, con largos turnos y las extenuantes jornadas de los obreros.

“Me levantaba a las 5 AM porque trabajaba en Las Condes y tenía que cruzar todo Santiago. Llegaba cansado a casa. El cuerpo me decía ‘no más’, pero acá estoy. No he podido decir que he dejado de trabajar del todo porque cuando necesito, salgo a buscarla”, aclaró sobre su trabajo en la construcción, en una entrevista realizada por Bolavip Chile.

Doble triunfo, porque, pese al cansancio y a los largos trayectos, Cristopher Ewert tuvo la disciplina y el empuje para seguir entrenando. Su carrera comenzó a explotar y en 2022 tuvo su primera chance profesional. Ganó con un TKO en el primer round, ante Lucas Murillo.

Carrera explosiva y oportunidad en Estados Unidos: casi deportado

Pronto, lo que partió como un sueño fue materializándose. Cristopher Ewert acumuló una racha de tres triunfos en suelo chileno, todos a través del cloroformo. Esto le valió la atención desde otros rincones del mundo y se fue a pelear a Estados Unidos.

Las buenas no terminaron. Cuatro peleas, tres de ellas en EE.UU., y el mismo número de victorias, lo terminaron por catapultar. De repente, entró en la órbita de Dana White, con ansias de aterrizar en la UFC.

Claro que, antes, tuvo que pasar ciertos momentos incómodos. El más espinoso lo vivió en su última pelea, en el Fury FC 100, cuando con apoyo de Pymes y esfuerzo económico propio, viajó a Estados Unidos.

Triunfo de Ewert en Las Vegas | Instagram

Había estado entrenando un mes antes en tierras del Tío Sam, pero volvió a Chile para el cumpleaños de su hijo. En su retorno a Norteamérica, sin embargo, no le creyeron que era un deportista de élite y en su primera escala en suelo estadounidense, lo retuvieron en migraciones.

No hubo caso, la policía no le creyó y decidieron deportarlo de vuelta. “Ya me había resignado. Pensé: esto no es para mí, por algo pasan las cosas”, recordó en entrevista con LUN.

Como una de esas grandes e inexplicables casualidades de la vida, se topó en el aeropuerto con alguien que trabajaba ahí y que lo reconoció. Al rato, le permitieron subir a otro vuelo. “No sé quién era, ni su nombre, ni su cargo, pero le debo mucho. Fue un ángel en mi camino“, señaló en la citada entrevista.

Soñando con la UFC: el Dana White’s Contender Series

Quedó escogido para el DWCS a principios de este año. No obstante, pudo debutar antes en el UFC. Es que la baja de Sedrique Dumas en el evento UFC 317, le dio la oportunidad de un debut anticipado. Pero, la báscula no lo quiso así y por cuatro kilos de más, no pudo enfrentar al invicto Jackson Mcvey.

Este martes, no obstante, tiene la oportunidad de oro. Al frente tendrá a un duro rival, Yuri Panferov, conocido como “El oso polar ruso”. El europeo acumula una racha de ocho victorias y una derrota. Para colmo, ninguna de sus peleas ha llegado a la carta de los jueces. Realmente, de temer.

¿A qué hora es la pelea entre el Tanke Ewert y Yuri Panferov en el DWCS?

El Dana White’s Contender Series se celebra este martes 12 de agosto a partir de las 19:00 horas de Chile en el UFC APEX de Las Vegas, Nevada. La pelea del maipucino es la primera de la cartelera.