El sueño de UFC debe esperar: Christopher Tanke Ewert cae en el Dana White’s Contender Series

Este martes llegó la oportunidad que tanto estuvo esperando, pero por ahora su sueño deberá mantenerse ahí. Christopher Tanke Ewert intentó, pero no pudo quedarse con el triunfo en el Dana White’s Contender Series.

El chileno saltó al octágono para buscar su contrato con la UFC luego de no poder pelear en el evento 317 por problemas con el peso. Sin embargo, la velada no resultó como esperaba y terminó sufriendo una derrota ante Yuri Panferov.

El atleta nacional no hizo un mal combate, pero su rival supo sacar provecho del ground and pound. Una estrategia que le permitió al ruso sellar un vínculo con la compañía y dejar con las ganas al criollo.

Christopher Tanke Ewert sufre dura derrota rumbo a su sueño de pelear en UFC

Cristopher Tanke Ewert fue el encargado de abrir la nueva temporada del Dana White’s Contender Series. El chileno quería lograr su contrato con la UFC para así entrar a la élite del MMA, pero Yuri Panferov se encargó de amargarle las cosas.

Yuri Panferov amargó a Christopher Tanke Ewert en su lucha por llegar al UFC. Foto: UFC.

El ruso salió a proponer un combate en el que esperó al atleta nacional para poder llevarlo al piso. Conectando los mejores golpes y un derribo en el primer asalto, obligó a que el criollo tuviera que ir con todo.

Con la urgencia de sumar puntos en caso de llegar a las tarjetas, Christopher Tanke Ewert comenzó a pegar con solidez. No obstante, los derribos de Yuri Panferov fueron más efectivos para poder controlar las cosas en el piso.

Ya en el tercer round el chileno se le fue con todo encima al ruso y parecía tener chances de una remontada. Pero cuando mejor pintaban las cosas, otra vez el ground and pound le terminó costando muy caro.

Yuri Panferov se llevó la victoria por decisión unánime con un 30-27 que le duele a los fanáticos. En el final de la velada, Dana White dio sus impresiones sobre el combate y no le dio el visto bueno al ganador, dejando sólo a Ty Miller y Baysangur Susurkaev en la empresa.

Christopher Tanke Ewert se queda con las ganas de firmar un contrato con el UFC tras una derrota muy dura en el Dana White’s Contender Series. El mundo no se acaba aquí, pero sí queda claro que hay mucho por hacer para entrar a la élite.

