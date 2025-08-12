Es tendencia:
El sueño de UFC debe esperar: Christopher Tanke Ewert cae en el Dana White’s Contender Series

El chileno saltó al octágono para buscar un contrato en el show del jefe de la compañía, pero no lo pasó bien. A su rival tampoco le alcanzó.

Por Jp Viluñir Silva

Este martes llegó la oportunidad que tanto estuvo esperando, pero por ahora su sueño deberá mantenerse ahí. Christopher Tanke Ewert intentó, pero no pudo quedarse con el triunfo en el Dana White’s Contender Series.

El chileno saltó al octágono para buscar su contrato con la UFC luego de no poder pelear en el evento 317 por problemas con el peso. Sin embargo, la velada no resultó como esperaba y terminó sufriendo una derrota ante Yuri Panferov.

El atleta nacional no hizo un mal combate, pero su rival supo sacar provecho del ground and pound. Una estrategia que le permitió al ruso sellar un vínculo con la compañía y dejar con las ganas al criollo.

Christopher Tanke Ewert sufre dura derrota rumbo a su sueño de pelear en UFC

Cristopher Tanke Ewert fue el encargado de abrir la nueva temporada del Dana White’s Contender Series. El chileno quería lograr su contrato con la UFC para así entrar a la élite del MMA, pero Yuri Panferov se encargó de amargarle las cosas.

Yuri Panferov amargó a Christopher Tanke Ewert en su lucha por llegar al UFC. Foto: UFC.

El ruso salió a proponer un combate en el que esperó al atleta nacional para poder llevarlo al piso. Conectando los mejores golpes y un derribo en el primer asalto, obligó a que el criollo tuviera que ir con todo.

Con la urgencia de sumar puntos en caso de llegar a las tarjetas, Christopher Tanke Ewert comenzó a pegar con solidez. No obstante, los derribos de Yuri Panferov fueron más efectivos para poder controlar las cosas en el piso.

Ya en el tercer round el chileno se le fue con todo encima al ruso y parecía tener chances de una remontada. Pero cuando mejor pintaban las cosas, otra vez el ground and pound le terminó costando muy caro.

Yuri Panferov se llevó la victoria por decisión unánime con un 30-27 que le duele a los fanáticos. En el final de la velada, Dana White dio sus impresiones sobre el combate y no le dio el visto bueno al ganador, dejando sólo a Ty Miller y Baysangur Susurkaev en la empresa.

Christopher Tanke Ewert se queda con las ganas de firmar un contrato con el UFC tras una derrota muy dura en el Dana White’s Contender Series. El mundo no se acaba aquí, pero sí queda claro que hay mucho por hacer para entrar a la élite.

Revisa el comentario de la pelea de Christopher Tanke Ewert en el Dana White’s Contender Series de UFC

¡INCREÍBLE DECISIÓN DE DANA WHITE!

Sólo Ty Miller y Baysangur Susurkaev se ganan contratos. Ni el rival del chileno entró al UFC. Y con esto nos despedidos por hoy. Nos leemos en otra oportunidad.

¡SE VIENEN LOS CONTRATOS!

El francés se impone por decisión unánime ante Santana. Dana White ahora revelará los nombres de los peleadores que firmarán con el UFC. ¿Estará el Tanke Ewert?

¡FINAL DE UN COMBATE POCO ATRACTIVO!

Santana y Bouafia cierran una pelea para el olvido.

DE MUCHO ACCIÓN A POCO RIESGO

Un segundo round opaco entre Santana y Bouafia.

POLÉMICO PRIMER ROUND

Santana fue sancionado con un punto luego de pegarle un cabezazo en el piso a Bouafia. En el mano a mano, las cosas fueron parejas.

https://twitter.com/UFCEspanol/status/1955438045009752126

¡ÚLTIMA PELEA DE LA NOCHE!

Santana y Bouafia cierran la velada del Dana White's Contender Series. Luego de esto, Dana White revelará los nombres de los luchadores que se ganan un contrato con UFC.

Y MILLER SE PREPARA PARA CELEBRAR

Tras otro tremendo tercer round, le hace pasar un mal rato a un Drago que sobrevivió a puro corazón. Las tarjetas le dan la victoria por decisión unánime con un 30-27. Viene la última pelea y tras ello la decisión de Dana White con Tanke Ewert.

¡IMPARABLE!

Miller sigue dominando a Drago pero todo se va al tercer asalto.

DOMINIO DE UNO DE LOS CANDIDATOS

Miller le pasa por encima a un Drago que aguantó apenas.

¡CUARTA PELEA DE LA NOCHE!

Drago y Miller saltan al octágono.

¡PRIMERA FINALIZACIÓN DE LA NOCHE!

Susurkaev se lleva la victoria en el primer round tras una front kick que dejó en el suelo a su rival. Dos peleas más para saber si Tanke Ewert será contratado por UFC.

SE VIENE EL TERCER COMBATE

Talha y Susurkaev se enfrentan por un contrato en UFC.

¡DA SILVA GANA CON LO JUSTO!

Con una decisión unánime de 29-28, el canadiense se impone ante Mangos. Quedan tres combates y Dana White revelará quiénes se ganaron un contrato con UFC.

¡SE DEFINE EN LAS TARJETAS!

Mangos y Da Silva esperan para conocer al ganador de la pelea.

https://twitter.com/UFCEspanol/status/1955420026917310837

NO ES LA MEJOR PELEA

Mangos trata de dominar en el suelo pero Da Silva defiende todo. Se define en el tercero.

¡INTENSO PRIMER ROUND!

Mangos y Da Silva están dándose con todo.

¡COMIENZA LA SEGUNDA PELEA DE LA NOCHE!

Mangos y Da Silva se miden buscando un contrato en UFC. Tanke Ewert espera por la decisión de Dana White al final de la noche.

¡CAE EL CHILENO!

Yuri Panferov derrota en las tarjetas por decisión unánime de 30-27 al Tanke Ewert. Al final del show, Dana White dirá quiénes serán contratados.

¡TERCER ROUND MUY PAREJO!

Si bien el Tanke Ewert dio guerra, no pudo nunca con la pelea de piso de Panferov. Esperamos la decisión de la pelea y si Dana White decide contratarlo.

¡MEJORA, PERO NO LE ALCANZA AÚN!

El Tanke Ewert está dando pelea pero sufre con los derribos del ruso.

COMPLEJO PRIMER ROUND PARA EL CHILENO

Yuri Panferov conectó mejor y dominó en el ground and pound al Tanke Ewert.

¡VIENE EL CHILENO!

Christopher Tanke Ewert ya camina rumbo al octágono para enfrentar a Yuri Panferov.

¡COMIENZA EL DANA WHITE'S CONTENDER SERIES!

Esta es la cartelera de esta noche, con el chileno abriendo la acción.

¿CÓMO LE FUE EN EL PESAJE?

Christopher Tanke Ewert logró superar sin problemas el pesaje luego de marcar 186 libras, lo mismo que su rival.

ASÍ LLEGA EL CHILENO

Christopher Tanke Ewert sale a buscar su contrato con el UFC luego de haber peleado en 7 ocasiones. En ellas consiguió un récord invicto de 7 triunfos, con 5 nocauts y 2 decisiones.

¡VAMOS TANKE!

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles de la participación de Christopher Tanke Ewert en el Dana White's Contender Series para ganarse un contrato en el UFC.

