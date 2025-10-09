Este jueves 9 de octubre se cierra en el Estadio El Teniente de Rancagua los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, con dos encuentros que terminarán por definir el cuadro para la próxima fase del certamen planetario.

En el primero de ellos, uno de los equipos más fuertes de la fase de grupos como Estados Unidos se medirá ante Italia, que terminó segunda en la zona que comandó Argentina. Después, la revelación del torneo Marruecos enfrentará a Corea del Sur.

De cara a estos duelos, si bien el canal que transmite en exclusiva la totalidad del Mundial Sub 20 es la señal de DirecTV a través de sus señales de pago, DSports por TV y DGO por streaming, la señal de televisión abierta, CHV, también transmitirá algunos partidos del certamen completamente gratis.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 9 de octubre?

Según la calendarización que entregó la señal de Machasa sobre las transmisiones de la Copa del Mundo juvenil, el encuentro que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de Chilevisión, es el que enfrenta a Estados Unidos con Italia por octavos de final, este 8 de octubre a las 16:30 horas.

Adicionalmente, el duelo entre norteamericanos e italianos en el Estadio El Teniente de Rancagua será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.

Los juegos de la Copa del Mundo que van por CHV

Luego de emitir siete encuentros de la fase grupal del Mundial Sub 20, Chilevision confirmó que emitirá por sus pantallas tres encuentros de los octavos de final, a la espera de definir los encuentros que mostrará de acá a la Final del 19 de octubre en el Estadio Nacional.

Conoce los encuentros del Mundial Sub 20 que se verán GRATIS a continuación:

Estados Unidos vs. Italia: Jueves 9 de octubre a las 16:30 horas.

