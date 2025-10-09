La selección de Japón quedó eliminada de manera dramática del Mundial Sub 20, tras caer 1-0 contra Francia. La derrota fue muy dolorosa, pues dominaron al elenco europeo todo el partido, pero un penal en el último minuto del alargue el dio el triunfo a los galos.

Los nipones, que fueron apoyados por el público chileno que llegó hasta el Estadio Nacional, no podían creerlo. Se derrumbaron sobre el césped por la desazón de la derrota.

Sin embargo, se dieron tiempo para mostrar la gran educación que reina en Asia. Esto porque una vez que abandonaron el camarín del recinto de Ñuñoa, dejaron un mensaje.

El mensaje de Japón para Chile

En una de las pizarras del vestuario señalaron “muchas gracias Chile”, en un perfecto español. Agregaron “estamos muy orgullosos de nuestra cultura”.

Terminaron firmando Japón Sub 20 y dibujando una bandera de la nación del sol naciente, en un reflejo de lo importante que es para ellos todo lo que rodea la sabiduría oriental.

El mensaje de Japón a los chilenos

Publicidad

Publicidad

Un gran Mundial fue el que los asiáticos cumplieron, ganando sus tres partidos de la primera fase. Seguramente, de cara al Mundial de Norteamérica del 2026, alguno de sus jugadores tendrán la chance de integrar el plantel.

ver también “Con ustedes…”: La vergonzosa respuesta de Milad tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 20

Los franceses ahora se medirán contra Noruega, en un choque de europeos en los cuartos de final. Un encuentro en el que pudo estar Japón, regalón del público nacional.