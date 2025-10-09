Es tendencia:
Mundial Sub 20

“La pica es mentira, los chilenos nos tratan…”: jugador de Argentina Sub 20 deja de mentiroso a su compañero

Luego de los incendiarios dichos de Dylan Gorosito, en el mismo plantel salieron al paso en relación al público de la Roja.

Por Nelson Martinez

© ANDRES PINA/PHOTOSPORTArgentina goleó a Nigeria y avanzó a cuartos.

La selección argentina Sub 20 le pasó por encima a Nigeria y sin problemas se instaló en cuartos de final del Mundial de la categoría. Y ahí, nuevamente los jugadores fueron consultados por la rivalidad con Chile.

Es que tras la barbarie de Independiente contra la U, en el país trasandino alertaron que el clima en nuestro país sería del terror para jugadores e hinchas de la Albiceleste. Sin embargo desde la propia selección desmintieron ahora esa tesis.

“Bien, en los hoteles bien, no tenemos nada en contra de los chilenos, todo bien”, dijo el goleador Alejo Sarco, a Mundo Cracks. Tras eso, sería un defensa del equipo quien haría profunda reflexión del caso.

En Argentina Sub 20 firman la paz con Chile

Julio Soler, defensa de Argentina Sub 20, conversó con los medios y aclaró cómo vivieron ellos la recepción del público chileno en el Mundial. Y de paso, le dio bofetada a Dylan Gorosito, quien había dicho incendiarias palabras contra la Roja.

Julio Soler en el duelo ante Nigeria /Photosport

“Eso de que hay pica es mentira, los chilenos nos han tratado muy bien y muy contento por eso también”, partió diciendo el argentino, con toda la buena onda del mundo.

Ya pensando en lo que viene para su selección, el defensor trasandino aseguró que “la verdad se dio así, nos vamos a enfrentar a México, la gente de Chile nos trata bien”.

