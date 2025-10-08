Era tan esperable como predecible. Por más de que en la previa el propio técnico Nicolás Córdova elogió a los hinchas de Valparaíso pues iban a apoyar sin descanso a la Selección Chilena en su duelo con México por el Mundial Sub 20, se dio “vuelta la tortilla”.

Más de 18 mil espectadores llegaron hasta el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso para dar el aliento a La Roja en un desafío que en los papeles parecía difícil por lo que se exhibió en fase de grupos, y donde la realidad fue dramáticamente dura.

Por todo lo anterior, los hinchas de la Selección perdieron la paciencia. Pasaron del entusiasmo a la rabia, de los gritos eufóricos de “¡Viva Chile!” a las sonoras pifias hacia los futbolistas, y tras cartón, los insultos hacia Nico Córdova que provocaron una reacción en cadena.

ver también El error reglamentario que cometió Nico Córdova en eliminación del Mundial Sub 20

La reacción de los hinchas en Valparaíso contra Córdova

Según pudo retratar el diario La Tercera, desde las galerías del recinto en Playa Ancha comenzaron los gritos exigiéndole al técnico que introdujera cambios en el equipo, para luego sentirse un incómodo silencio que derivó en los abucheos a La Roja.

Con el marcador ya casi consumado, comenzó a escucharse de manera contínua el siguiente cántico: “¡Ohhh… Córdova ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Córdova ya se va…!“, incluso apareció un hincha que se acercó a las rejas del estadio para insultar al estratega.

Nico Córdova y jugadores de Chile fueron insultados tras eliminación del Mundial Sub 20 (Photosport)

Publicidad

Publicidad

Así fue el desempeño de La Roja en la Copa del Mundo

Nicolás Córdova culmina su participación con Chile en el Mundial Sub 20 con un rendimiento de apenas el 25 por ciento, en base a una victoria (2-1 a Nueva Zelanda) y tres derrotas (0-2 a Japón, 1-2 a Egipto y 1-4 a México), con cuatro goles a favor y nueve en contra.

¿Qué viene ahora para Chile?

El actual jefe de selecciones juveniles acompañará a la Selección Sub 17 que a partir del 5 de noviembre competirá en el Mundial de la categoría que se jugará en Qatar.