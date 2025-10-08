Es tendencia:
Mundial Sub 20

Nico Peric destruye el relato de Córdova tras la eliminación: “Futbolísticamente…”

Este fue el análisis de Nicolás Peric después de que la Roja de Nicolás Córdova fuera eliminada del Mundial Sub 20.

Por Javiera García L.

La Roja se despidió del Mundial Sub 20 que se organiza en nuestro país. Tras una fase de grupos llena de dudas y una clasificación con apenas tres puntos, Chile enfrentó a México y fue goleado en los octavos de final. Así termina la aventura del equipo de Nicolás Córdova.

“Obviamente, teníamos muchas esperanza de hacer un mejor Mundial, sobre todo a nivel de resultados. Creíamos que podíamos competir y efectivamente los partidos estuvieron bastante parejos, salvo este último, donde México fue absolutamente merecedor de la victoria”, marcó el DT.

Antes, el entrenador había hecho polémico por hablar de “métricas” al ser consultado por los malos resultados de Chile. “Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo”, dijo.

Por otro lado, exjugadores (y también jugadores actuales, como Arturo Vidal) le dejan sus críticas al DT por este triste proceso en el Mundial donde eramos locales. En ESPN Chile, Nicolás Peric fue muy duro con el pobre rendimiento de la selección chilena en la Copa del Mundo juvenil.

Mundial Sub 20: “Futbolísticamente, la Roja no fue más que ninguno”

“Difícil poder asumir una derrota en un Mundial en el cual eres local de esa forma. Al final, uno apelaba o creía que podía ser una cuestión más anímica que futbolística, pero hasta en ese aspecto también terminan pasándote por encima en todos los partidos”, analizó Nicolás Peric

La Roja no lograba competir 90 minutos. Quedaba la sensación de que en cualquier minuto era vulnerada. Tiene pocos recursos, hay que trabajar mucho. Poco jugador jugando continuamente en Primera División, ninguno consagrado”, complementó.

“Es una selección del periodo de la pandemia que quedó botada y los resultados están ahí: no fuimos más futbolísticamente que ninguno. Hay que trabajar mucho, planificar series menores de nuevo porque tenemos una desventaja con el resto de Sudamérica y el mundo”, concluyó.

