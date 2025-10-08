Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal tras sus críticas: “Es fácil…”

La Roja se despidió del Mundial Sub 20. Después de una fase de grupos con muchas dudas y una clasificación casi por la ventana gracias a una tarjeta amarilla, el equipo que dirige Nicolás Córdova enfrentó a México y fue goleado en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Tras la eliminación, el DT enfrentó a los medios de comunicación. Poca autocrítica tuvo. “Esto no viene de hace dos años, esto viene de hace mucho más tiempo (…) No somos una selección potente a nivel juvenil. Y eso lo tenemos que saber y hay que trabajar mucho“, dijo.

Otro tema que enfrentó fueron las críticas. Arturo Vidal fue duro con él: “No me gusta. No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado en la Sub 20. No sé qué opinarán los demás, pero hay muchos entrenadores chilenos que están mejor preparados que él”.

“No voy a hablar sobre lo que dicen las otras personas. Es fácil hacer leña del árbol caído y en eso somos muy chilenos nosotros”, respondió Nicolás Córdova sobre las palabras del King. Y no se quedó ahí.

Nicolás Córdova le responde a Vidal: “Lo que dicen los demás..”

“Todos los que estamos en el fútbol hemos tenido triunfos y derrotas. Trato de ser respetuoso con todo el mundo. Lo que dicen las otras personas habla más de las otras personas”, dijo después Nicolás Córdova.

Sobre la eliminación, también comentó: “Lamentablemente, son situaciones de mucho trabajo por muchos años, que son una de las cosas que hay que mejorar a nivel país. Yo me hago cargo en cuanto a la selección. Obviamente, teníamos muchas esperanza de hacer un mejor Mundial“.