La selección chilena deja atrás la victoria contra Rusia (0-2) en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA , y se mentaliza en el próximo compromiso de este martes contra Perú. Y uno de los más felices en el nuevo camino de La Roja es Ben Brereton.

Borrado por Ricardo Gareca en la selección por varios meses, la salida del entrenador argentino y el nuevo interinato de Nicolás Córdova le dio el regreso y nuevos aires al inglés con Chile.

Brereton ya le marcó un gol a Perú en el amistoso de octubre con victoria por 2-1 y este pasado sábado volvió a marcar en el triunfo 0-2 ante Rusia en Sochi.

Ahora sí brillante: Ben elogia al cuerpo técnico de La Roja

Consultado por cómo ha visto el cuerpo técnico de la selección chilena adulta, encabezado por Córdova y secundado por Sebastián Miranda, el británico aún no habla español, pero en inglés le pegó un duro palo a Gareca. Desde que volvió Ben siente un nuevo clima.

“El cuerpo técnico ha sido brillante, desde que volví el cuerpo técnico ha sido brillante. Hay una buena conexión con todos. Estamos todos contentos de representar a Chile y sobre el partido contra Perú, sabemos que tienen un buen equipo y jóvenes“, dijo Ben en declaraciones recogidas por Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

El atacante agregó que “ellos también querrán ganar el partido y nos respaldamos en nuestra actuación contra el mismo Perú y Rusia, así que con suerte podremos conseguir una nueva victoria“.

Sobre las elecciones en Chile sostuvo tajante que “no miro mucho el Gobierno ni cosas así, así que no sé. Sólo nos concentramos en el próximo partido“.