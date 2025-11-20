Universidad de Chile tiene tres partidos por delante en la Liga de Primera 2025 antes de cerrar la temporada, pero ya se han realizado los primeros análisis del equipo del técnico Gustavo Álvarez.

Fuera de la pelea por el título, donde Coquimbo Unido fue campeón antes de cuatro fechas del final, además de las semifinales de la Copa Sudamericana, que fueron eliminados con polémica por Lanús, los azules sacan conclusiones.

Uno que se atrevió a realizar de manera prematura esta respuesta fue el ex campeón con los azules, Gonzalo Jara, quien deja en claro el mal que le pasó a la U.

“Es difícil mantener la cabeza en dos torneos, a medida que vas avanzando, en algún momento, no quiero que suene mal, pero le bajas”, comentó el ex defensor.

Faltó plantel: la U no se la pudo con dos frentes

Fue en TNT Sports donde el ahora comentarista deportivo asegura que el gran problema que tuvo la U fue su plantel, donde no tenía para competir en varios frentes al mismo tiempo.

“Algunos dicen cómo si son profesionales, pero es muy difícil jugar, por ejemplo, Copa Libertadores con Botafogo y después jugar con uno de mitad de tabla del torneo, las presiones bajan, no es que exista un relajo pero piensas en el partido que viene después”, explica.

Por lo mismo, hace una comparación con Coquimbo Unido, donde en algún momento del torneo pelearon mano a mano, pero luego los piratas sacaron la ventaja.

“En eso hay que echar mano en el plantel que es lo que le faltó a la U, también con el año que tuvo Coquimbo, que si no fuera así con los puntos estaría la U peleando, como pasó con la UC, el único que pudo sostener el año completamente fue Coquimbo, jugando un torneo”, finalizó.

