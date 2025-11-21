Universidad de Chile tiene lista la formación para enfrentar este domingo a O’Higgins, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, donde tiene importantes variantes en el once estelar.

Gustavo Álvarez tuvo que mover a su plantel, teniendo en cuenta que tiene dos importantísimas bajas para el duelo en el estadio El Teniente en Rancagua, clave por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

En ese sentido, el entrenador argentino confirmó que los tres jugadores que volvieron de la gira por Rusia con la selección chilena serán titulares ante los celestes.

Por otro lado, uno que deja el puesto en la zona de volantes será Marcelo Díaz, para dar el paso al ingreso de Israel Poblete quien acompañará a Charles Aránguiz.

Maximiliano Guerrero volverá a ser titular en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Cuál es la formación de la U?

Fue el medio Bolavip Chile quienes confirmaron la formación titular de Universidad de Chile, donde están obligados a rescatar el triunfo en la visita a O’Higgins en Rancagua.

En ese sentido, tal como lo ratificó Gustavo Álvarez, Nicolás Ramírez será el reemplazo de Franco Calderón, mientras que Maximiliano Guerrero vuelve al once estelar tras ser suplente contra Deportes Limache.

En la delantera se mantendrá Leandro Fernández, quien acumula tres goles en los últimos dos partidos de la U, por lo que será acompañado por Lucas Di Yorio en ataque.

En ese sentido, la U formará con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

