“Lo que hablamos…”: Fernando Ortiz filtra la última charla con Esteban Pavez en Colo Colo

Colo Colo se alista para la recta final de la Liga de Primera y este domingo tiene su primera final. El Cacique recibe a Calera en el Estadio Monumental y está obligado a ganar para meterse en Copa Sudamericana.

Tema no menor ya que de esto depende el futuro de Fernando Ortiz. Por lo mismo, el “Tano” recalcó que va partido a partido para lograr el último objetivo para salvar el año del Centenario.

“Yo me proyecto para el día domingo. No sé que puede pasar adelante. Tenemos un compromiso importante y soy de la idea que tengo que vivir el momento (…) Estoy convencido de que el equipo ha cedido a nivel deportivo. No me fijo en los números. El último partido no fue notorio, pero hubo mejoría”, enfatizó el DT que llegó descalzo a la conferencia de ese viernes.

¿Qué pasa con Esteban Pavez?

Pero una de las grandes preocupaciones que debe afrontar ahora Fernando Ortiz tiene relación con el futuro de Esteban Pavez. El cuestionado capitán perdió todo respaldo por sus últimas declaraciones comparando a Universidad Católica con Colo Colo.

Sin embargo, el DT recalcó que decidió abordar el tema y conocer porqué dijo esto el “Huesi”. Por lo que lejos de descartarlo confirmó que sigue siendo parte del plantel para las finales que se acercan.

“Habló todos los días con Esteban, y con todos. No por una declaración voy a hablar algo en especial. He hablado con él en la intimidad, me ha dado una explicación y todo queda adentro para que crezcamos como equipo e institución. Lo que hablamos me lo guardo. Queda entre nosotros. Hablamos sobre muchísimas situaciones”, recalcó Ortiz.

Pavez se juega partidos fundamentales para su permanencia en el Cacique

Ahora según indicaron en Radio Cooperativa, Esteban Pavez desea aclarar sus últimas declaraciones sobre Universidad Católica. Por lo que no se descarta una pronta aparición en conferencias para enfrentar sus dichos. A su vez se enfatizó que quiere cumplir su contrato hasta 2026. Aunque de momento su objetivo es meterse entre los convocados contra Unión La Calera ya que para esta fecha estarán disponibles Arturo Vidal, Víctor Méndez y Vicente Pizarro..

