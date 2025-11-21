¿Se va? La enigmática respuesta de Fernando Ortiz sobre su futuro en Colo Colo

Un partido clave tendrá Colo Colo este domingo en el estadio Monumental, donde recibe a Unión La Calera por la fecha 28° de la Liga de Primera.

Los albos están luchando por clasificar a la Copa Sudamericana 2026 y para ello no pueden dejar escapar puntos en los tres encuentros que le restan.

El cierre del torneo es fundamental para el entrenador Fernando Ortiz, quien tiene contrato hasta finales de 2026, pero será revisado a finales de año y le plantearon como meta acceder al certamen internacional.

Fernando Ortiz no quiere hablar de su continuidad en Colo Colo

El Tano acudió este viernes a conferencia de prensa, donde le preguntaron por su futuro en el club albo y escapó a la respuesta, señalando que prefiere vivir el día a día en el club.

“Yo me proyecto para el día domingo. No me voy a proyectar del domingo hacia adelante. Que no suene irónico lo que digo, pero no puedo proyectarme hacia adelante porque no sé lo que puede pasar”, explicó el argentino.

Fernando Ortiz evitó hablar de su futuro en Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Tenemos un compromiso importante el día domingo. Soy de la idea de pensar que tengo que vivir el momento. No sé dónde me va a encontrar el 2026, por decir, pero que se vienen cosas importantes por delante. Sí. Si estoy adentro del club, no lo sé, tengo que sacar adelante el partido el domingo ante un gran rival”, cerró.

Fernando Ortiz, por ahora, es bien evaluado por Blanco y Negro, pero a final de temporada se definirá su futuro en el club.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.

