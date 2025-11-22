Un sábado decisivo se vivirá este 22 de noviembre en la Primera División Femenina del fútbol chileno, ya que la Universidad de Chile recibirá a Unión Española en el estadio Santiago Bueras de Maipú por la semifinal de vuelta del certamen nacional.

Las “azules” llegan como favoritas a este encuentro tras el emocionante 3-2 obtenido el pasado 15 de noviembre en el duelo de ida, disputado en la cancha 2 del estadio Santa Laura–Universidad SEK. Pese a la derrota, las hispanas dejaron una gran impresión y llega con todo en busca de la revancha.

Ambos elencos buscan dar el golpe este fin de semana y asegurar su paso a la gran final del fútbol femenino de Primera División, instancia en la que ya espera Colo Colo, primer clasificado tras imponerse por un global de 2-0 sobre Coquimbo Unido.

¿Cuándo y a qué hora juega U. de Chile femenino vs. Unión Española?

El enfrentamiento entre la Universidad de Chile y Unión Española se juega este sábado 22 de noviembre desde las 18:30 horas en el Estadio Santiago Bueras de Maipú por las semifinales de vuelta de la Liga Femenina 2025.

¿Dónde ver la semifinal entre la U y Unión Española por TV o streaming?

Para suerte de las y los hinchas azules e hispanos, este partido será transmitido EN VIVO, GRATIS y exclusivamente de forma ONLINE a través de la señal online del canal Club Universidad de Chile en Youtube.

La U y Unión se miden por la semifinal vuelta de la Liga Femenina. (Foto: U de Chile Femenino)

Colo Colo espera: ¿Cuándo se juega la final del Fútbol Femenino?

De momento se desconoce la fecha y horario exacto de este partido decisivo que tiene a Colo Colo y al ganador de la llave entre la U y Unión como animadores, pero se espera que sea después de la fecha doble de la Liga de Naciones que jugará la Selección Chilena, es decir, entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre, respectivamente.