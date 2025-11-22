Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Femenino

U. de Chile Femenino vs. Unión Española: Dónde y a qué hora ver EN VIVO la semifinal

Este sábado 'azules' e 'hispanas' buscarán el cupo a la gran final de la Primera División femenina, donde las espera Colo Colo.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Las 'azules' buscan la gran final de la Liga Femenina ante las hispanas en el Santiago Bueras de Maipú.
Las 'azules' buscan la gran final de la Liga Femenina ante las hispanas en el Santiago Bueras de Maipú.

Un sábado decisivo se vivirá este 22 de noviembre en la Primera División Femenina del fútbol chileno, ya que la Universidad de Chile recibirá a Unión Española en el estadio Santiago Bueras de Maipú por la semifinal de vuelta del certamen nacional.

Las “azules” llegan como favoritas a este encuentro tras el emocionante 3-2 obtenido el pasado 15 de noviembre en el duelo de ida, disputado en la cancha 2 del estadio Santa Laura–Universidad SEK. Pese a la derrota, las hispanas dejaron una gran impresión y llega con todo en busca de la revancha.

Qué tiene que pasar para tener un Superclásico en la final del fútbol femenino 2025

ver también

Qué tiene que pasar para tener un Superclásico en la final del fútbol femenino 2025

Ambos elencos buscan dar el golpe este fin de semana y asegurar su paso a la gran final del fútbol femenino de Primera División, instancia en la que ya espera Colo Colo, primer clasificado tras imponerse por un global de 2-0 sobre Coquimbo Unido.

¿Cuándo y a qué hora juega U. de Chile femenino vs. Unión Española?

El enfrentamiento entre la Universidad de Chile y Unión Española se juega este sábado 22 de noviembre desde las 18:30 horas en el Estadio Santiago Bueras de Maipú por las semifinales de vuelta de la Liga Femenina 2025.

¿Dónde ver la semifinal entre la U y Unión Española por TV o streaming?

Para suerte de las y los hinchas azules e hispanos, este partido será transmitido EN VIVO, GRATIS y exclusivamente de forma ONLINE a través de la señal online del canal Club Universidad de Chile en Youtube.

La U y Unión se miden por la semifinal vuelta de la Liga Femenina. (Foto: U de Chile Femenino)

La U y Unión se miden por la semifinal vuelta de la Liga Femenina. (Foto: U de Chile Femenino)

Publicidad

Colo Colo espera: ¿Cuándo se juega la final del Fútbol Femenino?

De momento se desconoce la fecha y horario exacto de este partido decisivo que tiene a Colo Colo y al ganador de la llave entre la U y Unión como animadores, pero se espera que sea después de la fecha doble de la Liga de Naciones que jugará la Selección Chilena, es decir, entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre, respectivamente.

Lee también
Fixture: Iquique y U. Española pueden bajar en la próxima fecha
Chile

Fixture: Iquique y U. Española pueden bajar en la próxima fecha

El mensaje de Unión Española desde la UCI a sus hinchas: “Esto no…”
Campeonato Nacional

El mensaje de Unión Española desde la UCI a sus hinchas: “Esto no…”

Tabla: Unión Española e Iquique se acercan a la Primera B
Chile

Tabla: Unión Española e Iquique se acercan a la Primera B

Ganar o ganar: la formación de la UC para duelo clave contra Palestino
Universidad Católica

Ganar o ganar: la formación de la UC para duelo clave contra Palestino

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo