Qué tiene que pasar para tener un Superclásico en la final del fútbol femenino 2025

Esta semana se definen los finalistas de la Liga Femenina. Esto necesitan Colo Colo y U. de Chile para encontrarse en la definición por el título.

Por Javiera García L.

Albas y azules están en semifinales del fútbol femenino
Esta semana se definen los finalistas de la Liga Femenina. Y cerca del fin de una intensa temporada, los hinchas se ilusionan nuevamente con un Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile para definir al próximo campeón del fútbol femenino chileno.

En 2024, albas y azules animaron una emocionante final en el Bicentenario La Florida. El Cacique se impuso por 2-1 con goles de Javiera Grez y Yastin Jiménez, con un descuento azul de Fernanda Araya.

Este año, la final podría repetirse. Y es que tanto Colo Colo como la U están en semifinales, y ambos elencos superaron los partidos de ida. Colo Colo venció por 1-0 a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que la U superó por 3-2 a Unión Española en el Santa Laura.

Fútbol femenino: Colo Colo y U. de Chile con ventaja para la final de la Liga Femenina

Colo Colo y U. de Chile llegan a la revancha de semifinales con un gol de ventaja frente a Coquimbo Unido y Unión Española, y este fin de semana se sabrá si concretan sus clasificaciones. Si mantienen su ventaja, tendremos Superclásico en la final de la Liga Femenina 2025.

La vuelta de semifinales se jugará así: el viernes 21 de noviembre, a las 18:30 horas, el Cacique recibe a Coquimbo en el Estadio Monumental. El sábado 22, también a las 18:30 horas, el Romántico Viajero hace de local contra Unión Española en el Santiago Bueras de Maipú.

De momento, la final del fútbol femenino 2025 se disputaría nuevamente en el Bicentenario La Florida en una fecha por confirmar. La definición por el título debería ser en diciembre, después de la fecha FIFA por la Liga de Naciones de la Conmebol (entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre).

