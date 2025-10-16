La derrota de Colo Colo en semifinales de la Copa Libertadores Femenina provocó un efecto colateral que derivó en una fuerte crítica hacia Universidad de Chile, todo por los dichos de una ex jugadora azul que hoy brilla en las albas como Michelle Olivares.

En su cuenta de Instagram, la defensora se lanzó en picada contra los hinchas azules que se burlaron de la caída por penales ante Deportivo Cali, y afirmó que “cuando su equipo masculino estuvo a punto de descender la femenina sacó la cara por el club. Mala memoria para los llamados diferentes“.

Los dichos de Olivares hacen referencia a lo que ocurrió en la temporada 2021, donde la U zafó de caer a Primera B tras vencer en la agonía a Unión La Calera por 3-2. Entonces, retrocedamos en el tiempo para entender si los dichos de la figura de Colo Colo son reales o no.

¿Fue real que U de Chile Femenino dio la cara por el Masculino en 2021?

Todos supimos lo que ocurrió en aquella temporada y la consecuencia que trajo para el Romántico Viajero. Por ello nos avocaremos netamente a la campaña que hizo el cuadro femenil ese año, donde precisamente Olivares formaba parte del plantel.

El comienzo de año fue histórico para la U. En marzo llegaron a semifinales de Libertadores Femenina, cuya edición 2020 se jugó en Argentina, donde cayó ante Ferroviaria de Brasil por penales, y finalizaron en el cuarto puesto tras perder 0-4 con Corinthians.

En el Campeonato Nacional, las azules dirigidas por Carlos Véliz se coronaron campeonas invictas, en una campaña donde consiguieron 17 victorias y cinco empates, además de vencer a las albas por un global de 3-1 y vencer en la Final a Santiago Morning por 2-0.

Lamentablemente ese histórico 2021 para la U Femenino tuvo una mancha en la Libertadores de tal año, donde quedaron afuera en fase de grupos tras caer sorpresivamente ante Alianza Lima. Pero más allá de eso, aquella fue una campaña soñada.

Los números hablan por si sólos

Durante todo el 2021, Universidad de Chile Femenino sumó un total entre el torneo local y ambas Libertadores de 21 victorias, tres empates y apenas cuatro derrotas, con un rendimiento del 80.36 por ciento. Arrollador.

Por su parte, el cuadro masculino azul, entre torneos locales y continentales, firmó un paupérrimo 42.11% de desempeño, con 12 triunfos, 12 igualdades y 14 caídas. No se fueron al descenso por el agónico gol de Junior Fernandes. En síntesis, Michelle Olivares tiene razón.

