Catalina Figueroa y Michelle Olivares sueñan con un triunfo de la Roja Femenina Sub 20 vs Venezuela en el Sudamericano

La selección chilena femenina Sub 20 vuelve a la acción en el torneo Sudamericano de la categoría este martes. Luego de librar en la fecha 3, las nacionales enfrentarán a Venezuela el 12 de abril desde las 18:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, con el fin de tomar la cima del grupo A.

Catalina Figueroa llegó a la Sub 20 proveniente de la Sub 17, ya que es una de las dos jugadoras que repitió por segundo Sudamericano consecutivo. "Me he sentido bien, poco a poco me estoy adaptando al grupo. Lo bueno es que tengo partidos encima así que espero, con eso, aportar al equipo y poder seguir sumando", expresó.

Respecto al encuentro ante Venezuela, la zaguera de Universidad Católica aseguró que "va a ser un partido intenso pero también confiamos en el equipo, hemos trabajado mucho para este tipo de partidos. Con mucha confianza y trabajo vamos a disputar un buen partido mañana".

La Roja y la Vinotinto Sub 20 están empatadas en puntos y aprovechando que Argentina queda libre en la jornada 4, Chile necesita sumar de a tres para seguir avanzando. Catalina Figueroa lo tiene claro. "Ese es nuestro objetivo: ser protagonistas y pasar a segunda fase", sentenció.

Por otra parte, Michelle Olivares aseguró que este fin de semana libre le vino muy bien a la selección. "Han sido súper reconfortantes y nos han servido para unirnos más, mirar lo que hemos hecho y pensar en lo que se viene", detalló la defensora de Colo Colo.

Respecto a lo que hará Chile frente a Venezuela este martes, Michi confesó que tienen fe en poder sumar de a tres y clasificar a la siguiente fase del Sudamericano. "Sabemos que es un rival difícil pero no imposible. Con nuestra esencia de juego lo podemos lograr, manteniendo la forma de juego y los objetivos claros", añadió.

De todos modos, para todas las jugadoras lo mejor ha sido el público. "Ha sido súper lindo. La gente full apañadora cantó caleta. Desde el primer partido contra Argentina y contra Perú también, así que gracias a la gente que nos va a apoyar. Gracias a las familias, porque no hay nada más lindo que te esté viendo afuera gente que tú sabes que te quiere y que tu también amas con todo tu corazón. Sigan yendo, nosotras estaremos eternamente agradecidas", cerró.