El Colo Colo Femenino continúa su temporada de ensueño. Este miércoles 13 de agosto, las albas vencieron a Huachipato por un contundente marcador de 8-0, manteniendo su paso perfecto en la Liga Femenina 2025.

Con esta victoria ante las siderúrgicas, el equipo dirigido por Tatiele Silveira suma 60 puntos en la tabla de posiciones y logra un hito histórico en la temporada, 20 triunfos en 20 partidos disputados.

Pero eso no es todo, ya que la goleada de esta jornada les permitió superar la barrera de los 100 goles . Hasta ahora, las albas han marcado 105 tantos , lo que equivale a un impresionante promedio de 5,25 goles por partido.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2025

Puesto Equipo Pj Dif Ptos 1° Colo Colo 20 101 60 2° Universidad de Chile 19 40 44 3° Unión Española 20 16 41 4° Coquimbo Unido 20 18 37 5° Universidad Católica 19 27 35 6° Deportes Iquique 19 16 35 7° Huachipato 20 -14 27 8° Palestino 20 -2 26 9° Santiago Morning 19 -19 18 10° Santiago Wanderers 19 -13 13 11° Everton 19 -29 13 12° Deportes Recoleta 19 -50 12 13° Universidad de Concepción 20 -29 9 14° Audax Italiano 19 -62 3

El próximo gran récord de las albas

La racha de victorias de Colo-Colo Femenino las acerca a otro récord sin precedentes en el fútbol chileno e incluso sudamericano, nos referimos a la “temporada perfecta”. Esto significaría terminar el campeonato sin perder un solo punto , es decir, ni derrotas, ni empates.

En el fútbol masculino, un hito similar se logró por última vez con el Dresdner SC en Alemania (1942-1943), que ganó sus 18 partidos de liga, mientras que en el fútbol femenino, el caso más reciente y destacado es el del Barcelona de la temporada 2021-2022, que venció en sus 30 encuentros.

