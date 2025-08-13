El Colo Colo Femenino continúa su temporada de ensueño. Este miércoles 13 de agosto, las albas vencieron a Huachipato por un contundente marcador de 8-0, manteniendo su paso perfecto en la Liga Femenina 2025.
Con esta victoria ante las siderúrgicas, el equipo dirigido por Tatiele Silveira suma 60 puntos en la tabla de posiciones y logra un hito histórico en la temporada, 20 triunfos en 20 partidos disputados.
Pero eso no es todo, ya que la goleada de esta jornada les permitió superar la barrera de los 100 goles. Hasta ahora, las albas han marcado 105 tantos, lo que equivale a un impresionante promedio de 5,25 goles por partido.
ver también
Cristóbal Campos entrena con el plantel femenino de Colo Colo: “Alta exigencia, estuve a la altura”
Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2025
|Puesto
|Equipo
|Pj
|Dif
|Ptos
|1°
|Colo Colo
|20
|101
|60
|2°
|Universidad de Chile
|19
|40
|44
|3°
|Unión Española
|20
|16
|41
|4°
|Coquimbo Unido
|20
|18
|37
|5°
|Universidad Católica
|19
|27
|35
|6°
|Deportes Iquique
|19
|16
|35
|7°
|Huachipato
|20
|-14
|27
|8°
|Palestino
|20
|-2
|26
|9°
|Santiago Morning
|19
|-19
|18
|10°
|Santiago Wanderers
|19
|-13
|13
|11°
|Everton
|19
|-29
|13
|12°
|Deportes Recoleta
|19
|-50
|12
|13°
|Universidad de Concepción
|20
|-29
|9
|14°
|Audax Italiano
|19
|-62
|3
El próximo gran récord de las albas
La racha de victorias de Colo-Colo Femenino las acerca a otro récord sin precedentes en el fútbol chileno e incluso sudamericano, nos referimos a la “temporada perfecta”. Esto significaría terminar el campeonato sin perder un solo punto, es decir, ni derrotas, ni empates.
En el fútbol masculino, un hito similar se logró por última vez con el Dresdner SC en Alemania (1942-1943), que ganó sus 18 partidos de liga, mientras que en el fútbol femenino, el caso más reciente y destacado es el del Barcelona de la temporada 2021-2022, que venció en sus 30 encuentros.
Hito que de todas formas podría ser superado por las albas, ya que, si mantienen su ritmo y ganan los seis partidos restantes de la fase regular, además de los de la liguilla, podrían alcanzar 31 victorias consecutivas. Con esto, Colo-Colo Femenino superaría al mencionado Barcelona y se convertiría en uno de los equipos con mayor cantidad de triunfos en una temporada perfecta a nivel mundial.