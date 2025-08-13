Es tendencia:
Colo Colo Femenino

Imparables: Colo Colo Femenino alcanza las 20 victorias con un récord de goles histórico

Las Albas derrotaron por 8-0 a Huachipato por la fecha 20 de la Liga de Primera y superaron los 100 goles en la temporada 2025.

Por Franco Abatte

© Colo ColoEl Cacique derrotó a los acereros y alcanzó los 100 goles en la temporada 2025.

El Colo Colo Femenino continúa su temporada de ensueño. Este miércoles 13 de agosto, las albas vencieron a Huachipato por un contundente marcador de 8-0, manteniendo su paso perfecto en la Liga Femenina 2025.

Con esta victoria ante las siderúrgicas, el equipo dirigido por Tatiele Silveira suma 60 puntos en la tabla de posiciones y logra un hito histórico en la temporada, 20 triunfos en 20 partidos disputados.

Pero eso no es todo, ya que la goleada de esta jornada les permitió superar la barrera de los 100 goles. Hasta ahora, las albas han marcado 105 tantos, lo que equivale a un impresionante promedio de 5,25 goles por partido.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2025

PuestoEquipoPjDifPtos
Colo Colo2010160
Universidad de Chile194044
Unión Española201641
Coquimbo Unido201837
Universidad Católica192735
Deportes Iquique191635
Huachipato20-1427
Palestino20-226
Santiago Morning19-1918
10°Santiago Wanderers19-1313
11°Everton19-2913
12°Deportes Recoleta19-5012
13°Universidad de Concepción20-299
14°Audax Italiano19-623

El próximo gran récord de las albas

La racha de victorias de Colo-Colo Femenino las acerca a otro récord sin precedentes en el fútbol chileno e incluso sudamericano, nos referimos a la “temporada perfecta”. Esto significaría terminar el campeonato sin perder un solo punto, es decir, ni derrotas, ni empates.

En el fútbol masculino, un hito similar se logró por última vez con el Dresdner SC en Alemania (1942-1943), que ganó sus 18 partidos de liga, mientras que en el fútbol femenino, el caso más reciente y destacado es el del Barcelona de la temporada 2021-2022, que venció en sus 30 encuentros.

Hito que de todas formas podría ser superado por las albas, ya que, si mantienen su ritmo y ganan los seis partidos restantes de la fase regular, además de los de la liguilla, podrían alcanzar 31 victorias consecutivas. Con esto, Colo-Colo Femenino superaría al mencionado Barcelona y se convertiría en uno de los equipos con mayor cantidad de triunfos en una temporada perfecta a nivel mundial.

