Colo Colo Femenino y Coquimbo Unido se verán las caras esta semana en una de las semifinales de la Liga Femenina. Las albas buscan seguir haciendo historia y conquistar su cuarto título consecutivo, luego de vencer por 5-0 a Palestino en los cuartos de final.

En la fase regular, el equipo dirigido por Tatiele Silveira ganó ambos partidos frente a las piratas. En el primero, jugado en el Estadio Monumental, las colocolinas se impusieron 5-1, con goles de Rosario Balmaceda, Yanara Aedo, Yastin Jiménez (2) y Anaís Álvarez.

El canal que transmite Colo Colo Femenino vs. Coquimbo en Liga Femenina

Colo Colo vs. Coquimbo, juegan este jueves 13 de noviembre, desde las 16:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por semifinales de la Liga Femenina 2025.

El partido entre colocolinas y piratas no será transmitido por TV abierta ni TV por cable, es por eso, que la única forma de ver el encuentro será de manera online, en vivo y en directo, por streaming a través de la señal online del canal de Coquimbo Unido en YouTube.

¿Es gratis? Lamentablemente, para ver el partido hay que pagar $5.000 y hacerse miembro del canal, tal como ocurrió en la fase regular, cuando las Albas enfrentaron al cuadro pirata.

Programación semifinales ida de la Liga Femenina Primera División 2025

Jueves 13 de noviembre a las 16:00 horas Coquimbo Unido vs. Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Viernes 14 de noviembre a las 18:00 horas Unión Española vs. Universidad de Chile en la cancha 2 del Estadio Santa Laura de Independencia.



