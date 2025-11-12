Colo Colo Femenino y Coquimbo Unido se enfrentarán en una de las semifinales del campeonato nacional que se disputarán durante la semana. Las albas llegan con el objetivo de alcanzar el tetracampeonato del fútbol chileno, luego de una contundente goleada a Palestino en cuartos de final.

Durante la fase regular, las dirigidas por Tatiele Silveira se impusieron en ambos duelos ante el cuadro pirata. En primera instancia en el Estadio Monumental, donde las colocolinas vencieron por 5-1 con anotaciones de Rosario Balmaceda, Yanara Aedo, Yastin Jiménez (x2) y Anaís Álvarez.

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino vs. Coquimbo? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Coquimbo, juegan este jueves 13 de noviembre, desde las 16:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por semifinales de la Liga Femenina 2025.

El partido entre colocolinas y piratas no será transmitido por TV abierta ni TV por cable, es por eso, que la única forma de ver el encuentro será de manera online, en vivo y en directo, por streaming a través de la señal online del canal de Coquimbo Unido en YouTube.

Colo Colo goleó 5-0 a Palestino en la vuelta @colocolofemenino vía Instagram

Tatiele Silveira es nominada a mejor entrenadora del mundo

La IFFHS destacó a 12 entrenadores del fútbol femenino mundial. La DT de Colo Colo, Tatiele Silviera, se codea con Sonia Bompastor (quien conquistó el triplete en Inglaterra con Chelsea) y Renée Slegers (campeona de la Women’s Champions League con Arsenal).

En el listado además figuran los nombres destacados de Jonathan Giráldes (DT del Olympique de Lyon de Tiane Endler) y Pere Romeu (Barcelona). Los siguen Vlatko Andonovski (Kansas City Current), Óscar Torres (Pachuca), Jonás Urías (Cruzeiro), Jhon Alber Ortiz (Deportivo Cali), Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns), Liv Lin (Wuhan Jianghan) y Pedro Martínez (Tigres UANL).