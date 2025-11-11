Ya cumplidos los seis años de relación y dos de contraer matrimonio, una de las parejas más queridas del fútbol femenino comunicó otra gran noticia. Esta vez, la seleccionada nacional remeció las redes con el anuncio.

Se trata de Fernanda Pinilla, icónica jugadora de la Roja que ahora milita en el fútbol mexicano, quien junto a la periodista Grace Lazcano reveló que viene un nuevo integrante de la familia.

Tal cual, con una tierna postal de la ecografía, la pareja que por años encantó al país avisó el importante paso en sus vidas. Tanto la defensa chilena como la periodista ex ESPN y CDF se llenaron de felicitaciones en redes sociales.

La historia de amor en el fútbol femenino de Chile

Con la frase “Refuerzo 2026” y la aplaudida foto de ambas con la ecografía, Fernanda Pinilla y Grace Lazcano dan otro paso importantísimo en sus más de seis años de relación.

La actual jugadora del León de México reveló en agosto pasado que junto a su mujer son felices en tierras aztecas. Al respecto, explicó que “nos hemos adaptado muy bien. La ciudad es grande pero no como Santiago, no es tan caótica”.

“La ciudad nos tiene muy contentas para vivir, estamos cómodas en la zona residencial”, dijo a The Clinic, en una familia que ya cuenta con dos perros y gatos en su hogar.

Por eso, esta noticia remece y llena de felicidad a la pareja, donde con romántica postal avisaron nuevo integrante de la familia. “Gracias por abrazar mis sueños y permitirme habitar los tuyos. Te mereces toda la alegría y ternura que la vida te ha regalado”, posteó Pinilla recientemente, en dedicatoria a su esposa.