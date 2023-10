Luis Mena no quedó totalmente apesadumbrado, mientras que Claudio Palma no podía creer un partido tan malo de Tiane Endler. La golera de la Roja femenina estuvo muy lejos de su nivel en la derrota por 3-1 que sufrió el equipo en la segunda fecha del Grupo A de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El DT de la selección chilena de fútbol para mujeres le ofreció un respaldo absoluto a la golera del Olympique de Lyon. Lo hizo después de que Endler asumiera la responsabilidad por la derrota. “Principalmente los errores los cometí yo”, dijo la experimentada guardavallas.

Y el ex DT de Colo Colo Femenino la resguardó con un reconocimiento a su espectacular trayectoria. “Ella es la mejor. Está catalogada como la mejor arquera del mundo. Está considerada en los premios The Best sin la participación de Chile en un Mundial. Y eso habla muy bien de lo que es ella”, aseguró el entrenador.

“No sólo es una pieza fundamental de esta selección no por lo que transmite adentro. También por lo que transmite afuera. Es parte del juego, tiene todo nuestro respaldo y también el de las compañeras. Es una jugadora que dejó el nombre de Chile en lo más alto y eso nadie lo puede discutir. Es extraordinaria en todo sentido, la respaldamos a cabalidad”, añadió Luis Mena tras la caída ante el Tri femenil.

Mena, Palma y Lazcano respaldan a Tiane Endler tras la derrota de Chile ante México

Además de Luis Mena, Claudio Palma quiso darle apoyo a Tiane Endler en la narración del partido por una de las señales habilitadas por Chilevisión para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“El fútbol tiene estas cosas, como la vida. Ha sido una de las jornadas más bajas de la referente máxima de nuestra selección. México 3-1 Chile”, relató con el tercer tanto de las Aztecas tras un error de la portera chilena que Diana Ordóñez aprovechó al máximo.

Otra voz que defendió a Christiane Endler fue Grace Lazcano. La periodista de ESPN compartió una historia en su cuenta de Instagram. “Nos ha salvado en tantísimas más de las que ha fallado. No fue una buena jornada de Tiane, pero vamos todavía contra Jamaica”, escribió la comunicadora en la citada red social.

Juvenal Olmos comentó el partido para TNT Sports. “El gol es más de la portera que de la defensa”, dijo el ex DT sobre la tercera diana mexicana. “Los errores se pagan caro, sobre todo en este nivel con las mexicanas que venían envalentonadas con un 7-0”, añadió. Hizo referencia a la goleada conseguida ante Jamaica en el debut.

El Polaco Goldberg también hizo su reflexión respecto a la jornada de la Roja femenina y de Christiane Endler. “Durísima derrota que se da en circunstancias desgraciadas. Tiane es prenda de garantía. Hace siempre todo bien, pero hoy lamentablemente se equivocó feo. Le costó caro a Chile”, apuntó el comentarista en la radio Cooperativa.

¿Qué otras reacciones generó la actuación de Tiane Endler?

Una más que quiso valorar a Christiane Endler fue Constanza Solar, encargada de las reacciones en el YouTube de Chilevisión. “Tiane es muy fuerte, aprende de sus errores, se levanta. Créeme que ella llega al camarín, da su arenga y vamos para adelante”, apuntó la periodista.

Y su compañero de transmisión, Javier Manríquez, se sumó a esas palabras para enviar un estímulo al equipo completo. “Estos errores pueden fortalecer al grupo, pueden juramentarse un triunfo. Todavía queda, muchachas”, aseguró el popular @guororororoi.

¿Cuándo juega la Roja femenina ante Jamaica en Santiago 2023?

La Roja se medirá a Jamaica este sábado 28 de octubre en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

