El Winston-Salem Open abre una nueva página para Nicolás Jarry (100°), que este domingo 17 de agosto buscará dejar atrás semanas difíciles y volver a encontrar ritmo justo antes del US Open.

Pero su estreno no será cualquiera: en frente tendrá al polaco Kamil Majchrzak (88°), un rival con historia propia y hasta coincidencias polémicas con el chileno.

Un debut con sabor a revancha

El Príncipe no llega en su mejor momento. Si bien tuvo un muy buen desempeño en Wimbledon, se quedó corto en el Generali Open y en el Masters de Cincinnati. Ahora tiene la chance de resetear en este ATP 250.

En la primera ronda lo espera Majchrzak, un viejo conocido. Se midieron una sola vez, en el US Open 2019, con victoria para el polaco en un maratón de cinco sets.

Jarry y Majchrzak: dos carreras manchadas por el mismo fantasma

Tanto Jarry como Majchrzak saben lo que es estar fuera del circuito por sanciones de dopaje. El chileno fue suspendido en 2020 tras un positivo por ligandrol y estanozolol.

Mientras que el polaco recibió 13 meses de castigo en 2022 luego de demostrar que su caso se debió a una bebida isotónica contaminada.

Ambos volvieron, pero con la cicatriz de sentir que el trato en estos episodios no siempre fue justo.

El punto en común: el resentimiento con Sinner

Ahí aparece el nombre de Jannik Sinner. Cuando el italiano recibió solo tres meses de suspensión por un positivo en 2024, la comparación fue inevitable.

“Me hubiera gustado tener el mismo apoyo que él tuvo cuando me pasó a mí. Eso es algo que me afecta personalmente”, confesó Jarry.

Por su parte, Majchrzak no escondió la frustración. “El hecho de no haber podido defenderme en un tribunal durante toda la duración de mi caso, mientras otros pueden jugar con normalidad y cumplir sus sueños en la misma situación que viví, no me deja en paz”, lanzó.

Así, más que un simple partido, el debut de Jarry en Winston-Salem reúne a dos jugadores con cuentas pendientes y un enemigo común.