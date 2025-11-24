Hermano de Nicolás Jarry da el golpe: logra la mejor actuación de su vida en el Challenger de Temuco

Una gran sorpresa se produjo en el Challenger de Temuco, que se disputa en las canchas de cemento del estadio Germán Becker, donde un chileno tuvo la mejor presentación de su carrera.

Diego Jarry (sin ranking ATP), hermano menor de Nicolás Jarry, dio la gran sorpresa y se metió al cuadro principal tras superar de buena forma las clasificaciones.

El tenista de 22 años, que jugó en la qualy gracias a una invitación, participará por primera vez en su carrera del main draw de un torneo de categoría challenger.

Diego Jarry derrota a Nicolás Villalón en Temuco

Diego Jarry logró meterse en el cuadro principal en Temuco tras vencer al también chileno Nicolás Villalón (943°), por parciales de 3-6, 6-4 y 6-4.

El mejor de los Jarry sorprendió a Villalón por su juego atípico, ya que hizo saque y volea, lo cual no le dio ritmo a su rival y le sirvió para ganar en la última ronda de las clasificaciones.

Diego Jarry sumó un triunfazo en Temuco.

Diego Jarry, que mide 1.98 metros, sumó sus primeros puntos ATP, ya que gracias a sus victorias tiene 5 puntos y a partir del 1 de diciembre aparecerá en el escalafón mundial.

Ahora el chileno espera rival en la primera ronda, el cual se definirá mediante sorteo.