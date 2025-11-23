Italia demuestra que es invencible y gana un histórico triplete en la Copa Davis

Todos sabemos que la Copa Davis no es la misma de antes y que perdió mucho valor, pero también es cierto que ganar tres veces de forma consecutiva el certamen mundial es todo un mérito.

Italia aprovechó la localía y se quedó una vez más con la Ensaladera de Plata, tras vencer por 2-0 a España en Bologna.

El equipo que es capitaneado por Filippo Volandri no contó que Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, sin embargo, no necesitó de sus dos mejores jugadores para igualar lo realizado por Estados Unidos en 1968, 1969 y 1970, el último equipo que ganó en tres años seguidos la Davis.

Matteo Berrettini y Flavio Cobolli le dieron el título a Italia

El primer punto de Italia lo ganó Matteo Berrettini (56°), quien se impuso a Pablo Carreño Busta (89°) por un claro 6-3 y 6-4 en la cancha rápida boloñesa.

El segundo partido estuvo lleno de emociones, porque fue para Flavio Cobolli (22°) por 1-6, 7-6 (5) y 7-5 ante Jaume Munar, tras largas dos horas y 57 minutos de partido.

Italia gana por cuarta vez la Copa Davis y se alza como el mejor en el nuevo formato del certamen mundial.