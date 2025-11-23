Su papá fue goleador del mundo y ahora hace historia en la ATP con esperado título

Cuando dio sus primeros pasos como tenista profesional, el chileno Daniel Núñez (790° del mundo) se hizo notar porque es hijo del ex futbolista nacional y otrora goleador del mundo de 1999, Mario Oso Núñez.

Pero ahora el Osito está escribiendo su propia historia en del deporte nacional y este año se tomó notoriedad tras debutar en la Copa Davis.

Ahora el tenista de 24 años se apuntó un hito, ya que ganó el M15 de Santiago y cortó con una sequía de 8 años de un jugador nacional sin poder obtener el trofeo.

Daniel Núñez campeón del M15 de Santiago

Daniel Núñez se quedó con el título del torneo que se jugó en San Carlos de Apoquindo tras vencer al también nacional Benjamín Torrealba (891°).

Daniel Núñez sumó un nuevo título. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

El jugador de Copa Davis demostró su buen estado de forma y se impuso en el M15 (ex Future) sin ceder ningún set durante la semana, y en la final ganó por 6-3 y 6-4.

La victoria le permite entrar entre los mejores 700 del mundo a partir del 1 de diciembre, lo que será el mejor ranking de su carrera a sus 24 años.