Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile

Kilaleo y Vargas fueron los campeones del Zonal Sur de Purranque

Los jinetes de la Asociación Río Rahue sumaron 30 puntos buenos en los lomos de Esencia y Morena Mía. Con este resultado, los ganadores acceden a los clasificatorios de cara al 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Kilaleo y Vargas fueron los campeones del<br /> Zonal Sur
© Guillermo RojasKilaleo y Vargas fueron los campeones del<br /> Zonal Sur

Los jinetes Felipe Kilaleo y Juan Ignacio Vargas conquistaron este domingo el Rodeo Zonal Sur, que organizó la Asociación Río Rahue y que se disputó en la medialuna de Purranque.

En los lomos de Esencia y Morena Mía, la collera de la Asociación Río Rahue toralizó 30 puntos buenos (8+9+5+8) en la Serie de Campeones y, de paso, completaron puntaje para acceder a los Clasificatorios de cara al Champion de Chile.

Foto: Guillermo Rojas

Foto: Guillermo Rojas

Los resultados

El segundo lugar del Zonal Sur fue para Ricardo Álvarez y Miguel Parra (Asociación Valdivia). Montando Sin Medida y A Flor de Piel sumaron 25 puntos (8+7+5+5).

Por su parte, Juan Antonio Rehbein y Bruno Rehbein (Asociación Lago Llanquihue) fueron terceros en Roto Lacho y Sotihue con 21 puntos (8+7+7-1) +4+4.

El Sello de Raza del Zonal Sur fue para la yegua Risco Blanco Financiera, montado por Vittorio Cavalieri.

Publicidad
Lee también
Fracasó en Colo Colo y ahora reaparece para darle triunfo a equipo de Chiqui Tapia
Colo Colo

Fracasó en Colo Colo y ahora reaparece para darle triunfo a equipo de Chiqui Tapia

El jugador que revela su misterio: ¿Quiere seguir en la U?
U de Chile

El jugador que revela su misterio: ¿Quiere seguir en la U?

En tiempo récord: Alexis Sánchez vuelve a las canchas con Sevilla
Alexis Sánchez

En tiempo récord: Alexis Sánchez vuelve a las canchas con Sevilla

La drástica decisión de Álvarez en la U: "Hay un 1% de..."
U de Chile

La drástica decisión de Álvarez en la U: "Hay un 1% de..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo