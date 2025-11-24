Kilaleo y Vargas fueron los campeones del Zonal Sur de Purranque

Los jinetes Felipe Kilaleo y Juan Ignacio Vargas conquistaron este domingo el Rodeo Zonal Sur, que organizó la Asociación Río Rahue y que se disputó en la medialuna de Purranque.

En los lomos de Esencia y Morena Mía, la collera de la Asociación Río Rahue toralizó 30 puntos buenos (8+9+5+8) en la Serie de Campeones y, de paso, completaron puntaje para acceder a los Clasificatorios de cara al Champion de Chile.

Foto: Guillermo Rojas

Los resultados

El segundo lugar del Zonal Sur fue para Ricardo Álvarez y Miguel Parra (Asociación Valdivia). Montando Sin Medida y A Flor de Piel sumaron 25 puntos (8+7+5+5).

Por su parte, Juan Antonio Rehbein y Bruno Rehbein (Asociación Lago Llanquihue) fueron terceros en Roto Lacho y Sotihue con 21 puntos (8+7+7-1) +4+4.

El Sello de Raza del Zonal Sur fue para la yegua Risco Blanco Financiera, montado por Vittorio Cavalieri.

