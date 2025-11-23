Tras derrotar a Luxemburgo en la serie pasada, faltaba definir el rival del team de Chile en Copa Davis para las qualifiers de febrero. Pues este domingo salió humo blanco y el sorteo quedó del terror para los nuestros.

Es que si bien el equipo capitaneado por Nicolás Massú hará de local, al frente estará la temible Serbia. Tal cual, el equipo de Novak Djokovic, quien visitará nuestro país para buscar un lugar en las finales de septiembre 2026.

Aunque la leyenda del tenis no ha participado de las últimas ediciones jugando por su país, es una incógnita si se sumará al viaje a Chile. De todas maneras, el contingente europeo asusta a cualquiera, con potentes animadores del circuito.

Los jugadores que amenazan a Chile en Copa Davis

Con la participación de Novak Djokovic en duda, Serbia visitará a Chile entre el 6 y el 8 de febrero de 2026. Además de la leyenda del tenis, tres reconocidos jugadores componen el equipo.

Nole en Copa Davis /Getty Images for ITF)

Miomir Kecmanovic (52°), Hamad Mededovic (83°), el último campeón del ATP de Santiago, Laslo Djere (99°), y Branko Ðuric (484°) integran el equipo Serbio. Por su parte, en los nacionales se espera el retorno de Alejandro Tabilo, tras la última polémica.

Chile define sede y superficie, donde asoma como más probable la arcilla del Estadio Nacional. En caso que el equipo de Nico Massú logre avanzar, con seguridad vendrá otro cuco y número uno del mundo.

Es que España es el siguiente rival que espera al ganador de Chile vs Serbia, donde Carlos Alcaraz sí participa habitualmente de los partidos de su país. Eso, a excepción de las reciente finales, donde una lesión lo borró del mapa.

Así quedó el cuadro:

