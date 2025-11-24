Sigue la polémica al interior del equipo de Chile en Copa Davis. Es que Alejandro Tabilo apareció anotado en una exhibición los mismos días que el team de Nicolás Massú recibirá a Serbia, en febrero del 2026.

Si bien el Jano aclaró posteriormente que habló con el capitán nacional y que quiere defender a Chile, no cayeron bien sus dichos en la interna. Hasta el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, barrió con el zurdo.

“Con esto él pasa todos los límites, porque cambiar una exhibición, por mucho dinero que haya, por el honor de defender a Chile… De verdad, creo que si bien es cierto que es opinión del capitán, no merecería ser llamado nuevamente”, dijo a Emol, sobre Tabilo.

Jarry salió al paso por el caso Tabilo

Nicolás Jarry fue consultado sobre su opinión del caso Alejandro Tabilo y qué decidirá él con miras a la serie de febrero próximo ante Serbia. El Nico fue categórico en su respuesta por la controversia.

Jarry jugando por Chile /Photosport

“Cada uno tiene sus valores, sus prioridades, es libre de hacer lo que uno quiera, para mí es super importante jugarla (Copa Davis)”, aseguró el Príncipe, en diálogo con Al Aire Libre.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el nieto de Jaime Fillol fue claro que a la hora de representar al país, “ya han visto que la prioridad sigue siendo la familia sobre la Copa Davis y mi carrera, pero sigue siendo una prioridad jugar por Chile”.

“Siempre voy a intentar jugarla (Copa Chile), si estoy enfermo iré a apoyar, siempre cuando creo que no me esté haciendo daño a sí mismo”, cerró, poniendo fin a la polémica.

Publicidad