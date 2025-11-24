Es tendencia:
Universidad de Chile

Lucas Di Yorio resuelve el misterio más esperado en U de Chile: ¿Quiere seguir en el club?

El delantero termina el vínculo con la U en los próximos dos partidos, por lo que espera definiciones de parte de los azules.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Di Yorio termina su contrato con la U.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTLucas Di Yorio termina su contrato con la U.

Universidad de Chile trabaja en la conformación de su plantel para la temporada 2026, más allá de no saber todavía sobra la continuidad del técnico Gustavo Álvarez.

Uno de los puntos que suma mayor importancia tiene que ver con la renovación de contrato para Lucas Di Yorio, teniendo en cuenta que la U tiene la opción de compra de su pase desde el Athletico Paranaense.

Algo que tiene en duda a la U por el alto valor que tiene esta operación, que supera el millón y medio dólares, por lo que debe ser bien analizada por la dirigencia.

“No sabemos nada todavía, a mi no me comunicaron nada. Yo quiero terminar el año de la mejor manera y ver qué pasa”, comentó el propio jugador en declaraciones a TNT Sports.

Lucas Di Yorio es titular en la delantera de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Di Yorio deja atrás a O’Higgins y la U ya piensa en la “final” ante el campeón Coquimbo: “Tenemos la necesidad…”

Lucas Di Yorio mete presión en la U

Fue tras el partido ante O’Higgins, donde Universidad de Chile venció por 1-0, que Lucas Di Yorio confesó en conferencia de prensa lo que busca para la próxima temporada.

Si bien, si la U no ejecuta la compra de su pase debería volver al fútbol de Brasil, donde su equipo ascendió, hay grandes chances de que pueda ser parte de la negociación.

“Me encanta el club, me encanta la U, así que veremos qué pasa”, comentó el delantero de los azules, dejando clara su postura en poder mantenerse en el plantel de la U.

Revisa sus declaraciones:

