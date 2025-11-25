Universidad de Chile dio un importante paso para baja el castigo de parte de Conmebol por los hechos ocurridos ante Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules cumplen una sanción de siete partidos como local y siete partidos en condición de visitante sin público, donde la U ya apeló ante Conmebol para, al menos, bajar la cantidad de encuentros cuando les toque como organizador.

En ese sentido, recibieron un fuerte golpe en la cara de parte de la entidad en Paraguay, que decidió seguir adelante con los castigos tanto con la U como con Independiente.

Por lo mismo, desde Azul Azul se tomó una importante decisión donde fueron hasta el TAS, la instancia máxima en nivel deportivo, para pedir bajar esta sanción que les ha hecho perder millonarios montos como local.

La U le quedan por cumplir 5 partidos de local y 5 de visita a nivel internacional. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué busca la U en el TAS?

Fue en Cooperativa Deportes donde dejaron en claro que Universidad de Chile avanzó con el TAS, de manera de pedir que se revise el castigo y así poder bajar la cantidad de partidos, al menos, en condición de local.

“Una apelación que hicieron los abogados de la U para apelar al TAS, donde está todo listo, entiendo que ya mandaron la misiva al Tribunal Supremo para revertir la medida de los partidos sin público de local de la U en torneos internacionales”, comentó.

En ese sentido, que “le quedan 5 partidos de local y 5 de visita tras los incidentes ante Independiente, sobre quieren apelar por todos los partidos en casa”.

“El argumentos es que lo ocurrido fue fuera del país, por lo que no amerita partidos sin público con la de organizador”, finalizó.

