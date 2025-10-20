A partir de esta semana, entramos en zona de definiciones para el fútbol chileno, pues pueden haber nuevos campeones tanto en Liga de Primera como en Primera B, así como definirse el equipo que caerá a Segunda División.

Pero en nuestro balompié siempre hay un “pelo en la sopa” que mancha la transparencia de la competición. Y como se ha hecho habitual en la Liga de Ascenso, los reclamos de puntos “en escritorio” manchan cualquier definición deportiva.

En esa línea, todavía resta por conocerse una sentencia definitiva desde el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por un reclamo que realizó a comienzos de año Santiago Morning, quien comenzó la temporada con-9 puntos. Un terremoto para el fútbol chileno que tiene fecha para desatarse.

¿Cuándo se conocerá fallo del TAS que remece al fútbol chileno?

Desde el cuadro microbusero están con la confianza a tope por conocer la resolución que provendrá desde Suiza. Es más, están muy seguros de que el ente jurídico les dará la razón y recuperarán esos nueve puntos que les permitirán salir de la zona de descenso.

Según el portal Primera B Chile, en Santiago Morning confían en que este miércoles 22 de octubre se dicte sentencia final sobre su reclamo, la cual en caso de ser positiva para ellos, provocará un problema mayor en el fútbol chileno, a dos fechas que termine esta temporada.

¿Qué ocurrirá con la Primera B?

Si finalmente el Tribunal Deportivo decide restituirle las unidades que perdió “por secretaría”, Santiago Morning saltará hasta el 10° puesto de la Tabla con 35 puntos, con lo que dejará como colista a Unión San Felipe con 27, más atrás a Deportes Santa Cruz con 28, Magallanes con 29, Temuco y Curicó con 30.

Por lo contrario, si el TAS no les da la razón, el fútbol chileno podrá respirar tranquilo, aunque los bohemios todavía tienen la opción de asegurar su permanencia en cancha, cuando este sábado 25 de octubre enfrenten a los aconcagüinos por la penúltima fecha de Primera B.

¿Cómo está la Tabla de Posiciones en el Ascenso?

