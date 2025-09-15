El fútbol chileno está a las puertas de conocer una resolución desde el TAS que puede cambiar para siempre la lucha por el descenso en una aguerrida categoría nacional.

El tema tiene tanta relevancia que será clave para dirimir el descenso, razón por la que todas las miradas se ciñen en el organismo con sede en Suiza, y que ya ha sido ocupado por varios clubes.

Se trata de la resolución que involucra a Santiago Morning, cuadro que comenzó la temporada 2025 con nueve puntos menos, y si bien sigue en el fondo, un fallo puede cambiar todo el tablero para complicar a otros.

ver también Pablo Milad y su peculiar balance de la Supercopa: “Yo creo que gana el fútbol”

Adelantan el próximo terremoto grado 10 del fútbol chileno

Es así que el fútbol chileno está a las puertas de un terremoto grado 10 y que puede provocar cambios profundos en la parte baja de la tabla, e incluso ilusionar con la Liguilla de Ascenso.

Curicó Unido, Deportes Santa Cruz, Unión San Felipe y Deportes Temuco, los más complicados junto a Santiago Morning en el zócalo de la Primera B, miran de reojo la sanción.

ver también La fuerte acusación de un ex Colo Colo que remece por completo al fútbol chileno: “Nos están ca…”

La última edición del programa Círculo Central de TV+ dio a conocer este domingo que el TAS provocará un remezón sin precedentes en la Liga de Ascenso.

Publicidad

Publicidad

“El TAS le estaría dando la razón a Santiago Morning, por lo tanto recupera los nueve puntos y pasa al último lugar de la tabla de Primera B, Curicó Unido“, mencionó Mauricio Israel en el espacio televisivo.

A él, se sumó Cristián Arcos, reconocido hincha de Curicó Unido, precisamente. “Lo tienen asumido casi todos los que están peleando abajo, asumido que esta información va para allá”, puntualizó el tenor de ADN Deportes.

Revisa el momento:

¿Qué involucra si a Santiago Morning le devuelven los nueve puntos desde el TAS?

Santiago Morning comenzó la temporada 2025 con nueve puntos menos por incumplimientos en el pago de obligaciones laborales, razón por la que apelaron a la sanción en el TAS.

Publicidad

Publicidad

En el caso de que el tribunal le da la razón al Chago, cambiará todo en la parte baja de la tabla de posiciones de la Primera B. Hoy, los microbuseros tienen 19 puntos en el último lugar.

De sumarse las unidades, saltará al lugar 12 con 29 positivos y más cerca de la zona de Liguilla que del descenso. ¿Quién queda último? Curicó Unido, efectivamente, quien tiene 24 puntos.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a Primera B Chile, en octubre se deberá conocer la carta final desde el TAS por el caso de Santiago Morning que puede cambiar el fútbol chileno en esta temporada.