Una de las grandes polémicas que ha dejado el fútbol chileno durante el último fin de semana fue una situación que se vivió en la Segunda División en la Región de Los Lagos.

En el duelo entre Deportes Puerto Montt ante Deportes Melipilla, un claro penal que no fue cobrado por el juez, que incluso hizo el ademán de llevarse el pito a la boca, causó la furia del Potro.

A través de redes sociales se hicieron eco de las imágenes de la Liga 2D, pero uno de sus jugadores simplemente se cansó y lanzó duras acusaciones por la situación que están viviendo en plena lucha por el título, como por volver a la Primera B.

La fuerte acusación que remece el fútbol chileno: “Nos están ca…”

Fue Cristian Magaña, quien debutara en Colo Colo en 2010, y hoy jugador de Deportes Melipilla, quien ante los medios de comunicación presentes en camarines que lanzó las fuertes acusaciones que, sin duda, van a remecer por completo al fútbol chileno.

Para el defensor, lo que ocurrió en el duelo ante Puerto Montt es parte de una cadena de injusticias. “Me cansé de las injusticias porque el árbitro a mí me reconoce que compensó porque había echado al Benja. Entonces yo me cansé, de verdad lo digo acá, aunque me den 30 fechas, pero me cansé de que tengamos que quedarnos callados porque el fútbol está muy sucio hoy en día, nos cagaron el año pasado, todos saben lo que pasa, todas las cosas se arreglan después entre cuatro paredes”, fue lo primero que comentó.

“Estoy cansado porque cagan a nosotros, a los viejos, que queremos hacer las cosas bien, no vendiéndonos”, agregó el jugador melipillano con evidente furia por el actuar del árbitro.

Luego de que no cobraran un evidente penal a favor, y que fue discusión durante el fin de semana, siguió en su potente descarga. “Mis lágrimas no son de vender humo, mis lágrimas es que me cansé de ser buena gente, me cansé de aguantar cosas ‘que ah, quédate callado porque te pueden expulsar’. Me cansé. No puedo hablar de robo porque no lo conozco a él como es, pero lo que me duele es que era un penal clarísimo, y el de Brandon puede ser cobrable o no, pero él dijo ‘tengo que compensar'”, expresó.

“A Melipilla lo quieren ca…”

Y no solo se detuvo ahí. El jugador con pasos por Unión San Felipe o el propio Deportes Puerto Montt apuntó directamente a los responsables de los malos cobros.

“Y lo digo aquí, Cristian Magaña, saliendo del rol de Melipilla, pero me cansé compadre, porque ustedes no saben lo que hemos pasado, porque el daño que nos han hecho a nosotros no es solamente a los jugadores, es a la institución, porque a Melipilla lo quieren cagar. La misma gente de Puerto Montt nos gritaban, nos decía ‘ah, si después les quitamos los puntos’, porque somos problema para la ANFP”.

Cristian Magaña se ha convertido en un emblema de Deportes Melipilla y el fútbol chileno. Foto: Deportes Melipilla.

Luego, comentó que tras la polémica jugada prefirió sacar la voz porque hay gente detrás que recibe el daño. “Ustedes no se cagan a la institución, se cagan a niños que no tienen ni para entrenar en cadetes. ¿Entonces después pedimos que tengamos igualdad de condiciones? Me cansé de quedarme callado, prefiero morir con mis ideales y no venderme por unas lucas“.

“A mí ningún equipo me ha llamado, para nada, porque cuando te conocen de verdad, que eres íntegro, me puedo equivocar como persona porque digo un garabato, pero me cansé ya. El árbitro lo que hace es una falta a cuidar lo más íntegro del fútbol que es la justicia. Justicia Divina como dijo Julito Martínez una vez”, reflexionó Cristian Magaña.

“Nosotros para la ANFP somos cacho, están pendiente de todo lo que haga Melipilla, si fallan algo o no. ¿Por qué damos la hora después en el Sub 20? La Sub 20 al final es para puros representantes, pero a nadie le gusta competir, a la gente floja, mediocre les gusta denostar. Porque a nosotros nos tienen miedo porque somos personas honradas, queremos ganar bien”, cerró.

Mira las declaraciones que, de seguro, sacarán ronchas en el fútbol chileno:

