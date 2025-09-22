Una semana después de cometer un grueso error en el empate ante Liverpool, el arquero chileno Brayan Cortés entregó su portería invicta para la victoria de Peñarol por 1-0 ante Juventus de Las Piedras, por la fecha 8 del Torneo de Clausura en Uruguay.

Triunfo que les permite a los carboneros ser los exclusivos líderes del certamen con 19 puntos, y que al iquiqueño le permite seguir ratificando la confianza que su técnico Diego Aguirre le entregó desde el momento en que decidió salir de Colo Colo para jugar en esta institución el presente semestre.

Por lo mismo, en Peñarol ya comienzan a vislumbrar lo que se viene en el horizonte, donde deberán definir si harán uso de la opción de compra por Cortés, de US$1.4 millones de dólares, o deberá regresar al Cacique para 2026.

Peñarol ya trama su plan con Colo Colo por Cortés

Al respecto, el consejero del club uruguayo Jorge Nirenberg conversó con Radio ADN sobre el presente del “Indio” en el conjunto aurinegro, donde afirma que el chileno “cayó muy bien en el plantel. La verdad que parece uno más, como si estuviera hace años en el club“.

Junto con sostener que “Peñarol se siente seguro teniendo a Brayan en el arco“, el dirigente se refirió a la opción de comprarle a Colo Colo el pase de Cortés y si bien advierte que sólo se verá la chance al finalizar el año, tienen en mente medidas para aliviar su economía.

“Seguramente si mantiene su nivel, que esperemos que sí, el hecho de poder tener la opción de compra se acerca más a una posibilidad. Eso se evaluará después de que termine el campeonato. Muchas veces, si bien están las cláusulas y el preacuerdo, puede cambiar de alguna manera, se puede negociar de otra manera“, avisa Nirenberg.

Los números del chileno en Uruguay

Con la camiseta de Peñarol, Brayan Cortés registra un total de 810 minutos en cancha durante nueve juegos a nivel local e internacional, donde recibió ocho goles en contra y entregó su valla invicta en cinco oportunidades.