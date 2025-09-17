Es tendencia:
DT de Peñarol es tajante sobre el futuro de Brayan Cortés en el club: “Se va a pasar raya”

El portero nacional llegó este año a Peñarol en calidad de préstamo y su futuro en el club se definirá durante las próximas semanas.

Por Andrea Petersen

© DANTE FERNANDEZ/FOCOUY/PHOTOSPORTEl exjugador de Colo Colo llegó este año a Peñarol.

Brayan Cortés protagonizó una de las grandes sorpresas del mercado de fichaje llegando en calidad de préstamo a Peñarol de la Primera División de Uruguay, donde su continuidad en el cuadro charrúa dependerá de distintos factores, de lo contrario regresará a Colo Colo.

En ese contexto, desde que llegó al equipo, el jugador ha pasado por altos y bajos, recibiendo aplausos del público, como también fuertes críticas como lo que ocurrió en el último encuentro contra el Liverpool en donde cometió un grosero error que consolido un empate a 2.

Ante esto, el entrenador del primer equipo Diego Aguirre fue consultado cómo ve su presente en la escuadra y qué pasará con el futuro del jugador.

DT de Peñarol habla sobre Brayan Cortés

El entrenador del cuadro uruguayo fue consultado sobre el error que cometió el jugador chileno, a quien se le soltó el balón y esta oportunidad fue aprovechada por el rival que convirtió el gol.

“Lo veo muy bien. Está respondiendo de gran forma, el otro día (ante Liverpool) tuvo un error puntual, pero demuestra categoría y es un arquero de nivel”, declaró a El Espectador Deportes.

El jugador nacional llegó a préstamo al equipo uruguayo este año/Photosport

