Brayan Cortés se afianza como figura en Peñarol. El portero ex Colo Colo es fundamental en el esquema de Diego Aguirre y se ha transformado en prenda de garantía en el arco charrúa.

A tal punto que ahora una de las figuras del Real Madrid reveló que desea ser su compañero en el cuadro carbonero. Lo que tiene directa relación con Fede Valverde, y que este martes enfrentará a la Roja.

El volante de 27 años incluso estuvo presente en el último partido del carbonero y que venció por 1-0 a Plaza Colonia con gran presentación de Brayan Cortés. Pero lo más llamativo fue los dichos que se mandó tras el pitazo final.

“Es espectacular estar cerca de la gente que me vio crecer, que me vio iniciar mi carrera. Es un orgullo poder traer a mis hijos y que disfruten del club donde yo crecí”, aseguró el jugador madrileño antes de iniciar la concentración para el partido ante Chile.

Fede Valverde confesó que tiene un grupito en la selección de Uruguay, que ya convenció para jugar en Peñarol.

Es que Valverde es un reconocido hincha de Peñarol, por lo mismo aseguró que volverá al club. Dejando la puerta abierta a un posible retorno antes de lo imaginado.

“Es el mejor club del mundo. Estoy armando un grupito en la selección, fijo que vamos a volver y vamos a intentar ganar todo cuando se de”, sentenció el jugador que de momento tiene contrato hasta 2029 con Real Madrid.

Incluso su pareja Mina Bonino recalcó que ya está planificado el regreso. “Peñarol es nuestra casa también y yo amo acompañarlo a él. Lo que a él lo haga feliz, yo voy a estar a su lado”, expresó.

¿Cuánto tiene que pagar Peñarol por Brayan Cortés?

El ex portero de Colo Colo llegó a mitad de temporada a Peñarol. Este es el primer club en el extranjero que defiende Brayan Cortés. Pero la negociación incluye un importante monto que debe pagar el cuadro uruguayo.

Solo la cesión implica el pago de 130 mil dólares. Ahora la opción de compra, que es obligatoria, se eleva a 1,4 millones de dólares. Por lo que en el Cacique esperan expectantes el desembolso de dicho pago.