Brayan Cortés sigue viviendo un buen momento en el fútbol uruguayo, y lo ratificó el pasado sábado en una nueva jornada con Peñarol por el torneo local.

El Indio dejó Colo Colo tras perder la pelea por el puesto con Fernando de Paul, encontrando en la República Oriental de Uruguay un nuevo lugar en el mundo, en su primera experiencia internacional.

A punta de atajadas, el chileno está demostrando por qué llegó a ser el titular de la selección chilena. Pero ante Plaza Colonia por el torneo charrúa estuvo brillante.

Brayan Cortés pone los pies en la tierra

Brayan Cortés evitó en, al menos, tres ocasiones la caída de su valla en el Campeón del Siglo. Incluso, recibiendo el reconocimiento de la transmisión oficial del partido en tierras uruguayas.

“Fenomenal el arquero, qué atajada del chileno. Qué poroto que se anota Cortés“, dijeron. Sin embargo, faltaba la palabra del meta iquiqueño, tras el partido que ganaron con anotación de Leonardo Fernández, exvolante de Universidad de Chile.

En conversación con las redes sociales oficiales de Peñarol, Cortés destacó la victoria en una nueva jornada del fútbol uruguayo. “Es un triunfo muy importante para nosotros porque sabemos lo que nos jugamos, era de local y con nuestra gente”, puntualizó.

Brayan Cortés fue una de las figuras del duelo ante Plaza Colonia por la liga uruguaya. Foto: Peñarol.

Además, pone los pies en la tierra pese a las buenas actuaciones con el Manya. “Por suerte me tocó actuar en el primer tiempo ayudando al equipo; uno siempre quiere aportar un granito de arena. Lo importante es que se ganó y dejamos los tres puntos en casa”, cerró el exportero albo.

Mira lo que dijo el portero:

Cabe destacar que Brayan Cortés perdió también su puesto como titular en la selección chilena, e incluso quedó fuera de la última citación de Nicolás Córdova para la fecha ante Brasil y Uruguay.