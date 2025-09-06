Brayan Cortés vive un buen momento en Uruguay y lo ratificó en una nueva jornada, donde fue una de las figuras en el nuevo triunfo de Peñarol por el torneo local.

El Indio dejó Colo Colo cuando había perdido la pelea por el puesto con Fernando de Paul, por lo que decidió hacer las maletas y vivir su primera aventura en el fútbol internacional. Fue Montevideo la ciudad que lo recibió con los brazos abiertos.

La descomunal actuación de Brayan Cortés

Para los arqueros nunca es fácil partir al extranjero, pero con atajadas Brayan Cortés está demostrando por qué llegó a ser el meta titular de la selección chilena. En el partido de Peñarol ante Plaza Colonia, el formado en Iquique estuvo sencillamente brillante.

Cortés nada más al llegar se ha hecho con los guantes de titular y cada partido es un nuevo examen para ratificar su puesto bajo los tres palos. En la victoria por 1-0 del Manya, obtuvo nota sobresaliente al evitar en al menos tres ocasiones la caída de su valla.

A los 4′ un remate cruzado exigió al Indio, pero este rechazó de forma impecable hacia un costado para alejar el peligro. Era el aviso que sería una jornada con harto trabajo. A los 30′, un balonazo largo de Plaza Colonia pilló bien metido a Brayan Cortés, quien salió de su área para rechazar de cabeza como si fuera un libero.

Claro que a los 31 minutos vino la mejor atajada del partido. Un centro cruzó el área de Peñarol y fue impactado por un atacante rival. Parecía que era el 1-0, pero Cortés se estiró de forma increíble y alcanzó a manotear hacia el córner. “Fenomenal el arquero, qué atajada del chileno. Qué poroto que se anota Cortés“, dijeron desde la transmisión del encuentro.

Finalmente, Peñarol ganó por 1-0 con gol de Leonardo Fernández, el ex volante de U. de Chile. Incluso, Plaza Colonia tuvo un penal, el cual mandaron al travesaño. Cuando un arquero anda inspirado, hasta la suerte está de su lado. Brillante partido de Brayan Cortés.