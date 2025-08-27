La dramática eliminación que sufrió Peñarol en octavos de final en Copa Libertadores a manos de Racing, provocó que la prensa uruguaya y varios hinchas realizaran fuertes críticas hacia el arquero chileno Brayan Cortés.

Los comentarios contra el futbolista nacional fueron desde que “le costó la eliminación” del certamen continental hasta afirmar que por su desempeño “con razón Chile está como está“. Tal parece que esas opiniones provocaron medidas en el club.

Es que el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, quien le entregó la titularidad a Brayan Cortés desde su llegada al club y en un clásico contra Nacional, tomó una drástica decisión con miras a su próximo juego, este miércoles por Copa Uruguay.

ver también El insólito blooper de Brayan Cortés en la derrota de Peñarol ante Racing en la Libertadores

Drástica decisión de Peñarol con Brayan Cortés

En la presente jornada, los aurinegros viajarán hasta el departamento de San José, donde enfrentarán a las 19:30 horas (de nuestro país) a Río Negro. Para este encuentro, el estratega convocó a 18 futbolistas, entre los cuales no aparece el iquiqueño.

Aunque no es el único ausente, entre los nombres que no convocó Aguirre en Peñarol para este duelo, además de Cortés, está su máxima figura Leonardo Fernández, además del delantero Maximiliano Silvera y el volante Ignacio Sosa, entre otros.

De todas formas, esta medida sólo tendrá vigencia para este duelo, pues en Uruguay se espera que el arquero chileno vuelva a ocupar su lugar en el equipo este domingo 31 de agosto, cuando deban visitar a Racing de Montevideo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 en Uruguay.

Publicidad

Publicidad

Los números del iquiqueño en Uruguay

Desde que salió de Colo Colo en calidad de préstamo por lo que resta del 2025, Brayan Cortés disputó un total de cinco encuentros, todos de titular, dos por Libertadores y tres por liga uruguaya, para completar 450 minutos en cancha. Recibió cinco goles y entregó su valla invicta tres veces.