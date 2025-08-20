La Copa Libertadores vivió un partidazo entre Racing de Gabriel Arias y Peñarol de Brayan Cortés. Claro que en este encuentro. el ex Colo Colo protagonizó un muy extraño momento.

En un duelo de alta intensidad, la Academia venció por 3-1 al Manya y lo eliminó del torneo de clubes más importante de América. Un encuentro que tuvo a dos arqueros chilenos como protagonistas, aunque ahora es solo uno el cual sigue en carrera.

El extraño momento protagonizado por Brayan Cortés

Brayan Cortés tuvo una rápida adaptación a Peñarol. Luego de un primer semestre muy negativo en Colo Colo, el Indio dejó atrás su paso por Macul y arribó al gigante del fútbol uruguayo, ganándose de entrada la titularidad.

El partido entre Racing y el Manya estaba muy complicado para los arqueros. La lluvia caída en Buenos Aires no dejó en las mejores condiciones la cancha del Cilindro de Avellaneda, por lo cual la dificultad fue doble para Cortés y no se mostró del todo seguro.

Una insólita jugada fue protagonizada por Brayan Cortés en Argentina. Ya en el primer tiempo el chileno había recibido amarilla de parte de Wilmar Roldán por hacer tiempo en un saque de arco, pero en el segundo otra vez tuvo un enfrentamiento con el juez.

A los 55 minutos, cuando todavía igualaban 1-1, Cortés quiso quemar tiempo para su equipo. Sin embargo, se quedó con el balón más de 8 segundos y Roldán decidió sancionar con tiro de esquina a favor de Racing. La cara del chileno fue de no entender nada y reclamó con todo por la acción.

Durante este 2025 se cambió la regla al respecto, ya que antes si el arquero tenía el balón en sus manos más del tiempo permitido, era tiro libre indirecto. El problema es que nunca se sancionaba esta situación y la idea con el nuevo cambio, es que los árbitros sean más rigurosos con esta pérdida de tiempo, tal como lo fue Wilmar Roldán para la sorpresa de Brayan Cortés.