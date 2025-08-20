Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

El insólito blooper de Brayan Cortés en la derrota de Peñarol ante Racing en la Libertadores

El chileno no se mostró muy sólido ante Racing e incluso, protagonizó una extraña jugada frente a la Academia.

Por César Vásquez

Brayan Cortés no vivió una buena noche ante Racing.
© Getty ImagesBrayan Cortés no vivió una buena noche ante Racing.

La Copa Libertadores vivió un partidazo entre Racing de Gabriel Arias y Peñarol de Brayan Cortés. Claro que en este encuentro. el ex Colo Colo protagonizó un muy extraño momento.

En un duelo de alta intensidad, la Academia venció por 3-1 al Manya y lo eliminó del torneo de clubes más importante de América. Un encuentro que tuvo a dos arqueros chilenos como protagonistas, aunque ahora es solo uno el cual sigue en carrera.

El extraño momento protagonizado por Brayan Cortés

Brayan Cortés tuvo una rápida adaptación a Peñarol. Luego de un primer semestre muy negativo en Colo Colo, el Indio dejó atrás su paso por Macul y arribó al gigante del fútbol uruguayo, ganándose de entrada la titularidad.

El partido entre Racing y el Manya estaba muy complicado para los arqueros. La lluvia caída en Buenos Aires no dejó en las mejores condiciones la cancha del Cilindro de Avellaneda, por lo cual la dificultad fue doble para Cortés y no se mostró del todo seguro.

La polémica decisión del DT de Racing que ofendió a Gabriel Arias: no festejó el triunfo

ver también

La polémica decisión del DT de Racing que ofendió a Gabriel Arias: no festejó el triunfo

Una insólita jugada fue protagonizada por Brayan Cortés en Argentina. Ya en el primer tiempo el chileno había recibido amarilla de parte de Wilmar Roldán por hacer tiempo en un saque de arco, pero en el segundo otra vez tuvo un enfrentamiento con el juez.

A los 55 minutos, cuando todavía igualaban 1-1, Cortés quiso quemar tiempo para su equipo. Sin embargo, se quedó con el balón más de 8 segundos y Roldán decidió sancionar con tiro de esquina a favor de Racing. La cara del chileno fue de no entender nada y reclamó con todo por la acción.

Publicidad

Durante este 2025 se cambió la regla al respecto, ya que antes si el arquero tenía el balón en sus manos más del tiempo permitido, era tiro libre indirecto. El problema es que nunca se sancionaba esta situación y la idea con el nuevo cambio, es que los árbitros sean más rigurosos con esta pérdida de tiempo, tal como lo fue Wilmar Roldán para la sorpresa de Brayan Cortés.

Lee también
En Uruguay hacen bolsa a Arias y Cortés: "Con razón Chile está..."
Copa Libertadores

En Uruguay hacen bolsa a Arias y Cortés: "Con razón Chile está..."

Jugó un año en Chile, le anotó a Cortés y volvió a casa... ¡empujado por los hinchas!
Copa Libertadores

Jugó un año en Chile, le anotó a Cortés y volvió a casa... ¡empujado por los hinchas!

La furia de Gabriel Arias por feo ninguneo en Racing ante Peñarol
Copa Libertadores

La furia de Gabriel Arias por feo ninguneo en Racing ante Peñarol

El ídolo de U. de Chile que visitó la concentración en Argentina
U de Chile

El ídolo de U. de Chile que visitó la concentración en Argentina

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo