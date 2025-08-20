En un partidazo Racing eliminó a Peñarol de Brayan Cortés en la Copa Libertadores. Claro que el que no estaba tan contento es Gabriel Arias, quien se molestó tras la clasificación.

En la ida jugada en Montevideo, el Carbonero se había impuesto por la mínima diferencia. Por esta razón, en Avellaneda era la Academia quienes tenían la presión de salir a buscar el marcador necesario para meterse en cuartos de final de la Copa, cosa que lograron de manera agónica.

El enojo de Gabriel Arias

Cuando se jugaban los descuentos del choque entre Racing y Peñarol y la Academia lo ganaba por 2-1, Gustavo Costas tomó una controvertida decisión: sacó a Gabriel Arias y metió al arquero suplente, Facundo Cambeses. Esto debido a que el chileno no tiene buenos antecedentes en los penales.

Sin embargo, no fue necesario llegar a la definición desde los 12 pasos, ya que en el último minuto Racing anotó el 3-1 y clasificaron de manera directa. El Cilindro de Avellaneda se transformó en una fiesta total, todo era alegría para la Academia, salvo para Gabriel Arias.

El arquero chileno quedó visiblemente molesto por la decisión de Gustavo Costas. Pese a que sus compañeros saltaban y fueron a celebrar con los hinchas, la cara de Arias era como si hubieran sido derrotados. Incluso, se quedó aislado del resto, como todavía sin entender lo hecho por su DT.

Después del encuentro, Costas fue consultado por el controvertido cambio y aseguró que lo tenían planificado con sus ayudantes. “Estaba hablado, lo hablamos entre cuerpo técnico. Tomamos esa decisión y ya”, indicó el DT de Racing.

Lo que pareciera ser que fue el problema, es que Gabriel Arias tal vez no sabía de esta determinación y por su buen cometido en el partido, quería estar en los penales. Lo cierto, es que las estadísticas de Facundo Cambeses son mucho mejores que las del chileno en definición desde los 12 pasos.