Lejos de lo que ocurrió en el 2024 cuando llegaron como máximas figuras al América de México, los futbolistas chilenos corren una suerte negativa, tanto es así que comandan la lista de aquellos que no seguirán en el club de cara al 2026.

Si bien el primer nombre que viene a la cabeza es el del defensor Igor Lichnovsky, quien incluso suena para regresar a su natal Universidad de Chile para reforzar esa zona, hablamos del otro representante nacional en las Águilas.

La referencia es para el delantero Víctor Dávila, quien tuviera un paso poco fortuito por la Selección Chilena en la era de Ricardo Gareca, y que tal como su compatriota, está en la puerta de salida del América. ¿Su futuro? Seguir en México.

Ex seleccionado nacional saldrá del América: Los interesados

El iquiqueño llegó al cuadro azulcrema en septiembre del 2024, luego que pagaran US$8 millones de dólares por su pase al CSKA Moscú. A un año y medio de su arribo, su alto salario e irregular rendimiento lo tienen en la crítica.

Ante la posibilidad de salir del América, Dávila cuenta con dos destinos que aparecen ideales para un renacer futbolístico. Coincidentemente, jugó en ambas escuadras y destacó por sus goles. Incluso en una de ellas supo ganar la Concachampions.

Según reporta TV Azteca, el chileno aparece como “moneda de cambio” para negociar con Necaxa el fichaje del argentino Agustín Palavecino. Pero también aparece como opción el León de Guanajuato, donde ya hay dos nacionales, Rodrigo Echeverría y el ex Colo Colo, Sebastián Vegas.

Víctor Dávila dejará el América y podría volver al León en 2026 (Getty Images)

Los números de Víctor Dávila en 2025

Con la camiseta del América, en el último Torneo de Apertura en Liga MX, apenas disputó 412 minutos en 15 encuentros, en los que anotó apenas un gol y recibió una tarjeta amarilla.

Así le fue a las Águilas en el Apertura 2025

