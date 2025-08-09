El jugador chileno Víctor Dávila pasa por un tenso momento en México en donde se ha convertido en el blanco de las críticas de los hinchas, quienes piden su salida a pocos meses de sellar su regreso a la norteamericana.

En el triunfo de las ‘Aguilas’ contra Portland Timbers por la League Cup, el jugador entró como titular, pero fue sustituido en el minuto 46′ y los hinchas del equipo no tardaron en volcarse a las redes para pedir la salida del jugador chileno, criticando su desempeño esta temporada.

El jugador de 27 años tiene larga carrera en el fútbol mexicano en donde ha militado en clubes como el Necaxa, Pachuca y León, antes de recalar en el América. Sin embargo, en este regreso, tras pasar una temporada en Rusia, no ha logrado convencer a los seguidores de las ‘Águilas’.

El millonario contrato de Víctor Dávila en el América

Según reveló El Deportivo de la Tercera hace algunos meses, el sueldo del jugador anual es cercano a 1,2 de dólares por temporada, lo que equivale a 1.165 millones en pesos chilenos, lo que se traduce en una suma mensual de 97 millones aproximadamente en plata chilena, en un contrato que podría extenderse hasta, al menos, el 2028, según señala el medio.

A finales del 2024, Dávila selló su regreso al América tras su salida del CSKA Moscú de Rusia, en donde el seleccionado nacional llegó cedido por un año por una cifra sobre el millón de dólares, según recopila el medio.

Asimismo, después de la cesión el cuadro mexicano se comprometió a utilizar la opción de compra cercana a los 7 millones de dólares por su pase.

En esta transacción, el CSKA Moscú recibiría el 20% de la potencial venta y además tendrá un bono de US$ 500 mil si es que el jugador participa en más de 20 goles, sumando anotaciones y asistencia.

Las críticas de los hinchas

Los seguidores del club no han tenido piedad con el seleccionado chileno, criticando duramente sus últimos partidos y catalogándolo como un mal refuerzo en este ciclo.