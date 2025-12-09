Fichaje cerrado. Universidad Católica comienza a armarse con miras a su regreso a la Copa Libertadores después de tres años, y asegura su primera incorporación para la temporada 2026.

Lo que parecía ser una jornada tranquila en San Carlos de Apoquindo, donde la dirigencia de Cruzados sostendría una serie de reuniones de cara a la conformación del plantel para el próximo año, dio un giro brusco en las últimas horas.

Hasta las dependencias de Católica llegó el gerente deportivo de Católica, José María Buljubasich en su vehículo particular, y lo hizo con compañía, pues como apreció la cámara de ESPN, llegó con un futbolista que será su primer refuerzo para el 2026.

Católica cierra su primer refuerzo para 2026

Según lo que contó la periodista de este canal, Belén Hernández, el “Tati” aterrizó en el complejo cruzado con el mediocampista argentino Matías Palavecino, quien fue electo como el mejor volante creativo del fútbol chileno en la última Gala Crack.

Lo que resta por conocer es cómo será el vínculo contractual que tendrá el ’10’ con Católica, pues llega al club como agente libre, tras culminar su contrato con Coquimbo Unido, donde estuvo desde 2023 y fue clave en la obtención del título en Liga de Primera.

Palavecino aterriza en “La Franja” por petición expresa de su entrenador Daniel Garnero, quien exigió a la dirigencia precordillerana la contratación de un enlace de toque clásico, requisito que cumple Palavecino, quien además jugará la Copa Libertadores en fase de grupos.

Los números del nuevo refuerzo de Los Cruzados

Matías Palavecino aterriza en Universidad Católica luego de hacer una inolvidable campaña con Coquimbo. Entre Torneo Nacional y Copa Chile disputó 3.330 minutos en 38 encuentros, en los que registró siete goles y 14 asistencias.

