Una jornada que debía ser de fútbol terminó en tragedia. Durante la tarde de este domingo se confirmó la muerte de un hincha tras un enfrentamiento entre barristas de Universidad de Chile y Colo Colo en la comuna de Pudahuel.

El hecho ocurrió en Avenida General Bonilla con El Salitre, en la antesala del Superclásico 199 que se disputa en el Estadio Monumental. La violencia se desató cuando fanáticos del cuadro azul atacaron a una caravana de hinchas albos que se dirigía al estadio.

En ese contexto, se efectuaron disparos que impactaron a dos personas. Una de las víctimas recibió heridas de bala de gravedad y personal de emergencia la trasladó hasta la Clínica Bicentenario, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció.

El segundo herido lo derivaron al Hospital Félix Bulnes, y permanece hospitalizado bajo atención médica. Esto mientras se monitorea su evolución tras el ataque.

Detenidos y Carabineros

El rápido despliegue de Carabineros permitió la detención de dos sujetos de interés en las inmediaciones del lugar. Carabineros trasladó a ambos hasta la 26ª Comisaría de Pudahuel, donde quedaron a la espera de las instrucciones que determine el Ministerio Público.

La investigación continúa en desarrollo. Se realizan peritajes y revisión de cámaras de seguridad para esclarecer la dinámica exacta de los hechos y determinar responsabilidades en esta nueva tragedia ligada al fútbol.