Una complicada temporada vive en México el jugador chileno Víctor Dávila, quien tras una larga sequía goleadora se reencontró con la anotación contra Los Angeles Galaxy en un amistoso. Sin embargo, esto no habría dado vuelta la opinión de la dirigencia del América, quienes ya tendrían una decisión tomada con el jugador.

Las Águilas buscarán reforzarse para la temporada 2026 y para ello, buscarán hacer cambios radicales en el plantel, según revela TVAzteca, lo que incluiría la salida del jugador chileno apenas termine la actual competencia.

Aseguran que Víctor Dávila dejará el América

El medio revela que las Águilas quieren reforzar el mediocampo y para ello, ya pusieron sus ojos en el futbolista argentino Agustín Palavecino, que actualmente juega en el Necaxa.

Para esto, el equipo buscará liberar un cupo extranjero y ese sería el lugar de Dávila.

Según revela, el jugador sería uno de los afectados ante la llegada del argentino, ya que no ha podido consolidarse esta temporada.

Además que no ha podido “sorprender al cuerpo técnico del América en ninguna de las posiciones del frente de ataque”.

El jugador chileno vive duros momentos en el club mexicano. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El jugador llegó al club mexicano hace poco más de un año con un contrato vigente hasta el 2027, pero su salida parece estar cerca debido a su desempeño en la escuadra.

Según señala el comunicador León Lecanda, la directiva buscará la salida de varios extranjeros para reforzar la temporada 2026, siendo el chileno el que más posibilidades tendría de salir.