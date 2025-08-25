Víctor Dávila no ha tenido un buen rendimiento en México y ha generado muchas críticas. Sin embargo, tuvo un pequeño alivio en su complicado presente en América.

El delantero arribó a las Águilas desde CSKA de Moscú, con la ilusión de transformarse en la gran figura del equipo de Coapa. Claro que las cosas no siempre son como se piensan y ahora, el formado en Huachipato es uno de los más cuestionados.

Pequeña luz para Víctor Dávila en América

Víctor Dávila tuvo un buen rendimiento en Necaxa, Pachuca y León, por lo cual el América lo fue a buscar a Moscú para que volviera a brillar en la Liga MX, aunque esta segunda parte en el país del tequila no está saliendo según lo esperado. Incluso, muchos piden su salida.

La ventana de fichajes cierra en México el próximo 12 de septiembre, por lo que con su futuro en el aire. Dávila ingresa a la cancha cada fin de semana intentando cambiar las pifias por aplausos. Si bien le ha costado, en su última presentación tuvo premio.

Víctor Dávila ingresó en el minuto 87 de partido ante Atlas, cuando América igualaba 2-2 ante los de Guadalajara. Claro que en el 89′ pusieron el 3-2 que les daba la victoria. Ya en los descuentos, hubo penal para las Águilas y sus compañeros no dudaron en darle la confianza al chileno.

En el minuto 96, Dávila tomó el balón y remató cruzado. Camilo Vargas atajó su remate, pero en el rebote el delantero de América tuvo rápida revancha y selló de esta manera, el triunfo por 4-2 para su equipo. Un verdadero desahogo para el chileno.

De esta manera, Víctor Dávila deja en el pasado una mala racha de alrededor de cuatro meses. La última vez que había convertido por la Liga MX había sido en abril ante Mazatlán, por lo cual ahora espera comenzar a salir de su túnel futbolístico y seguir por el sendero de la luz.